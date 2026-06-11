Lanzan Bienestar en tu mesa: apoyo para personas vulnerables en Tabasco

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Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Tabasco puso en marcha el programa Bienestar en tu mesa, un esquema de apoyo social dirigido a mujeres jefas de familia y personas en situación de vulnerabilidad, quienes podrán recibir un beneficio mensual.

¿Quiénes pueden recibir el apoyo de 500 pesos en Tabasco?

El programa está dirigido a personas que cumplan con los siguientes requisitos:

Residir en el estado de Tabasco .

. Ser mayor de edad.

Encontrarse en condición de pobreza, vulnerabilidad o carencia social.

Tener ingresos equivalentes a un máximo de dos salarios mínimos mensuales.

Además, se dará prioridad a:

Mujeres jefas de familia .

. Personas pertenecientes a grupos vulnerables.

Quienes no reciban otro programa estatal de apoyo.

Documentos para solicitar el apoyo

Las personas interesadas deberán presentar original y copia de:

Credencial para votar vigente.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de cuatro meses.

Formato de Incorporación al Esquema de Apoyo Social debidamente llenado.

En caso de no contar con comprobante de domicilio, se podrá presentar una constancia de residencia expedida por la autoridad local o un escrito bajo protesta de decir verdad acompañado de evidencia fotográfica del domicilio.

¿Cómo se entregará el apoyo?

El beneficio consiste en un medio de apoyo canjeable por productos de la canasta básica con valor de 500 pesos mensuales.

Sólo podrá existir un beneficiario por vivienda y el apoyo tendrá una vigencia de 30 días a partir de su emisión.

La entrega será directa, sin intermediarios y deberá ser recogida personalmente por el beneficiario durante los primeros ocho días hábiles posteriores a su expedición, presentando una identificación oficial vigente.

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