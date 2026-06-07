Detienen a una persona y aseguran equipo utilizado en una red de pornografía durante cateo Tabasco

GENERANDO AUDIO...

Persona detenida y equipo utilizado para pornografía asegurado. Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tabasco, ejecutó un cateo en Villahermosa que derivó en la detención de una persona y en el aseguramiento de equipo tecnológico relacionado con una investigación por pornografía y posibles delitos vinculados con corrupción de menores.

La diligencia se realizó en un establecimiento ubicado en la colonia Centro de Villahermosa, donde autoridades federales aseguraron equipos de cómputo, teléfonos celulares y memorias USB que presuntamente contienen material relacionado con actividades de pornografía.

FGR ejecuta cateo en Villahermosa por investigación de pornografía

La orden de cateo fue autorizada por una jueza de Control de Distrito especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Tabasco.

De acuerdo con la información oficial, la diligencia forma parte de la continuación de una investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Los actos de investigación permitieron obtener información considerada relevante sobre posibles conductas delictivas cometidas en el inmueble intervenido.

Las autoridades señalaron que, como resultado de la coordinación entre instituciones federales y estatales, se integraron los elementos necesarios para solicitar y obtener la orden judicial correspondiente.

Equipo tecnológico asegurado será analizado por especialistas

Las investigaciones desarrolladas por las autoridades participantes permitieron identificar indicios sobre la posible realización de actividades ilícitas al interior del establecimiento, relacionadas con la probable transmisión y almacenamiento de material pornográfico.

Ante ello, el Ministerio Público de la Federación llevó a cabo las acciones legales correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y la preservación de los indicios vinculados con la investigación.

La diligencia fue coordinada por un Agente del Ministerio Público de la Federación, con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial y personal pericial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Durante el operativo fueron asegurados diversos equipos tecnológicos que serán analizados por especialistas para determinar su posible relación con los hechos investigados.

Autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación

En el operativo participaron elementos de las siguientes instituciones:

Secretaría de Marina

Secretaría de la Defensa Nacional

Guardia Nacional

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco.

La persona detenida, el inmueble intervenido y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, que continúa con la integración de la carpeta de investigación por delitos relacionados con pornografía y corrupción de menores, así como aquellos que pudieran derivarse de las indagatorias.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades correspondientes conforme a derecho.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.