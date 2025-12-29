Detienen al “Luki” en Tabasco, presunto líder criminal en Macuspana

GENERANDO AUDIO...

Detenidos en Tabasco. Foto: @OHarfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que como resultado de trabajos de investigación, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), logró la detención de tres personas en Tabasco.

Entre los detenidos se encuentra Eduardo Alberto “N”, alias “Luki”, señalado como líder de un grupo delictivo que operaba en el municipio de Macuspana y considerado generador de violencia en la entidad.

De acuerdo con la información oficial, el presunto delincuente está relacionado con múltiples homicidios, extorsiones y delitos contra la salud, por lo que su captura representa un golpe importante contra la delincuencia en la región.

