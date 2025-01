Los presuntos integrantes repartieron juguetes. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

El gobernador de Tabasco, Javier May, reaccionó a las imágenes en las que presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) regalaron juguetes y rosca de Reyes en el municipio de Macuspana. Aseguró que ya existe una investigación sobre el caso y que los usurpadores “fueron casa por casa” a hacer los obsequios porque buscan a cambio contar con el apoyo de los pobladores.

Javier May agregó que los responsables de dar los regalos sorprendieron a la comunidad al hacer pensar a los pobladores que el gobierno les había enviado juguetes. Sobre el video que evidencia a los presuntos integrantes del CJNG realizando esta acción, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum también dio a conocer su postura señalando que la tarea de su gobierno es evitar que se “vea en la violencia o en algún grupo delictivo una perspectiva de vida”.

🗣️ Sobre la entrega de #RoscaDeReyes de parte de un grupo criminal en #Macuspana, el gobernador sostuvo que intentar crear una base social que los respalde y cubra sus actividades delictivas pic.twitter.com/75QYGjzoWC — xevt – xhvt (@xevtfm) January 10, 2025

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Hallan túnel ilegal en Chihuahua con dirección a Estados Unidos]

Gobernador de Tabasco habla de investigación a presuntos integrantes del CJNG que regalaron juguetes y rosca de Reyes

Los supuestos delincuentes regalaron juguetes y rosca de Reyes en varias colonias de Macuspana, Tabasco. El gobernador del estado, Javier May, señaló que ya existe una investigación sobre este acercamiento que hubo con los pobladores el pasado 6 de enero.

“Fueron casa por casa invitando a la gente porque el gobierno les iba a dar apoyo, iba a ir a entregar apoyos a la plaza y entonces sorprendieron a la comunidad, la gente creía que íbamos a ir del gobierno a entregar algún programa cuando se dan cuenta; pero a la gente la sorprendieron. Lo que quieren estos grupos es generar una base social que los respalde, que cuando haya una acción del gobierno salen a defender (…) para cubrir sus actividades delictivas”

Javier May, gobernador de Tabasco

En conferencia de prensa del viernes 10 de enero, el mandatario estatal agregó que las autoridades ya trabajan en una investigación.

“Estamos trabajando ya en este tema en un proceso de investigación y la verdad es que hemos avanzado mucho y ya tenemos mucha información, igual es un tema que llevamos en la mesa de seguridad”

Javier May, gobernador de Tabasco

Las imágenes de la entrega de regalos por parte de los presuntos integrantes del cártel fueron difundidas en redes sociales. En ellas aparece una multitud sosteniendo varias Roscas de Reyes y juguetes.

Claudia Sheinbaum reacciona al video de Macuspana

En su conferencia mañanera del jueves 9 de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum reaccionó al reparto de los regalos y roscas de Reyes en el municipio tabasqueño.

“Nosotros no estamos de acuerdo. Como lo hemos manifestado, nuestra tarea es evitar que cualquier joven, ciudadano, niño o niña, vea en la violencia o en algún grupo delictivo una perspectiva de vida, porque no es una perspectiva de vida, es una perspectiva de muerte. Nos corresponde evitar y hacer toda la atención a las causas para que no haya una apología de la violencia. Nosotros construimos paz”

Comentó Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Los supuestos integrantes del grupo delictivo habrían aprovechado que el gobierno local entregó apoyos por el festejo de Día de Reyes para “sumarse” a esta campaña y acercarse a las comunidades de Macuspana.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]