La valentía y solidaridad de Danna Paola Domínguez Lucio, amiga de Melanie Barragan, no pasaron desapercibidas; ya que la joven estudiante de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) recibió el Premio a la Labor Humanista, un reconocimiento que destaca su compromiso con los valores de justicia, sororidad y empatía.

En una ceremonia emotiva, la UAT elogió el carácter de Danna Paola, describiéndola como “la amiga que todos quisiéramos tener”. Su valentía al proteger a Melanie frente a un acto de violencia, junto con su constante participación en actividades de responsabilidad social, la convierten en un orgullo para su comunidad universitaria.

Durante el evento, Danna Paola, vestida con su uniforme de enfermería y notablemente emocionada, recibió el premio de manos de un representante de la universidad. En palabras de las autoridades, la estudiante recibió el reconocimiento por su “Labor Humanista” debido a “su entrega en actividades de responsabilidad social y su espíritu humanista son un orgullo para toda nuestra comunidad”.

El video de la entrega muestra el momento en que la joven sube al estrado, visiblemente conmovida, mientras sus compañeros aplauden su labor y su espíritu solidario.



En su discurso, Danna Paola expresó su gratitud por el apoyo recibido y reflexionó sobre lo que significó para ella este reconocimiento:

“No se me hacía justo lo que pasó, fue algo impactante tanto para mi amiga como para mí. Estoy agradecida por el apoyo que hemos recibido y por ser parte de la UAT, que nos enseña valores fundamentales. Mi carrera me representa porque no solo es ayudar en temas de salud, sino aprender a ser empáticos y solidarios”.