Gobierno de Tamaulipas reporta avances para lograr “bandera blanca”: Américo Villarreal

Avanza estrategia social en Tamaulipas para erradicar pobreza. Foto: Uno Tv

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que su administración busca alcanzar la “bandera blanca” en pobreza extrema y hacer historia en el combate a la marginación en la entidad.

En conferencia de prensa realizada el 24 de febrero de 2026 en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, el mandatario señaló que, de acuerdo con los indicadores más recientes, la población en pobreza extrema pasó de 2.9% a 1.5% en el estado.

Villarreal Anaya explicó que, al inicio de su administración en 2022, Tamaulipas ocupaba el lugar 13 a nivel nacional en población en pobreza extrema. Para la evaluación de 2024, la entidad se ubicó en el lugar 10, con alrededor de 50 mil personas en esta condición.

Buscan ampliar cobertura de programas sociales

El gobernador indicó que la meta es reducir aún más esta cifra, al considerar que Tamaulipas cuenta con potencial en su ubicación geográfica, recursos naturales, frontera, mares, industria petroquímica y sector maquilador.

Señaló que, alineados con la visión del gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, los programas sociales ampliarán su cobertura durante este año.

Entre las metas anunciadas se encuentran:

Alcanzar 300 mil familias que reciben apoyo alimentario en su domicilio.

Incrementar el número de comedores comunitarios de 60 a 66.

Ampliar la presencia de estos comedores de 26 a 32 municipios.

Inversión social y programas estatales

La secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, informó que se han entregado más de 10 mil apoyos sociales y que en 2026 los programas estatales beneficiarán a 372 mil personas.

Destacó que el programa Alimentando tu Bienestar aumentará su cobertura de 285 mil a 300 mil familias, con una inversión de mil 586 millones de pesos.

Por su parte, Marcia Benavides Villafranca, directora del Instituto de las Mujeres, indicó que el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres incrementará su presupuesto de 51.9 millones de pesos en 2025 a 64.8 millones este año.

Héctor Romero Lecanda, titular del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, señaló que más de 735 mil personas han sido beneficiadas con más de 5 mil acciones culturales en el estado y anunció una nueva edición del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano.

En materia deportiva, Manuel Virués Lozano, director del Instituto del Deporte, informó que se han incrementado las medallas obtenidas por atletas tamaulipecos en la Olimpiada Nacional y la Paralimpiada, además de que se destinaron 236 millones de pesos para la rehabilitación de infraestructura deportiva.

