Cabeza de Vaca acusa persecución de Palacio Nacional tras perder amparo judicial

Cabeza de Vaca está acusado de delincuencia organizada. Foto: Cuartoscuro

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó este 24 de febrero de 2026 una persecución política en su contra luego de que perdiera el amparo judicial que mantenía sin efecto la orden de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Tras la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el exmandatario aseguró que el proceso responde a intereses políticos y no a criterios estrictamente jurídicos. A través de un posicionamiento público, sostuvo que la decisión es consecuencia de la reforma al Poder Judicial y forma parte de una estrategia para actuar contra opositores.

SCJN deja sin efecto amparo que frenaba orden de aprehensión

La resolución de la SCJN permitió que se reactivara la orden de aprehensión contra el exgobernador, quien enfrenta señalamientos por presuntos vínculos con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Cabeza de Vaca afirmó que la Corte no resolvió el fondo del asunto cuando tuvo oportunidad y que el expediente fue llevado, según su versión, a una instancia favorable a los intereses del poder político.

Acusaciones contra la reforma al Poder Judicial

En su mensaje, el exgobernador vinculó el fallo con la reciente reforma al Poder Judicial, al señalar que, cuando se pierde autonomía, la justicia deja de ser contrapeso y se convierte —dijo— en herramienta de persecución.

También sostuvo que el caso fue “empujado” hasta la integración de la nueva Corte y que la resolución confirma, en su opinión, un uso político de las instituciones.

Denuncia por “huachicol fiscal” afectó intereses federales

Cabeza de Vaca afirmó que el proceso en su contra deriva de denuncias realizadas en 2019, cuando era gobernador, sobre presuntas redes de huachicol fiscal que operaban en Tamaulipas.

En su declaración, acusó que dichas investigaciones habrían afectado intereses federales y aseguró que continuará su defensa legal desde Estados Unidos. Añadió que su situación jurídica “no está resuelta” y que el juicio aún no es definitivo.

Proceso legal sigue en curso

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento adicional tras las declaraciones del exmandatario.

Con la pérdida del amparo judicial, el proceso legal en su contra continúa, mientras el exgobernador insiste en que se trata de una acción con motivaciones políticas.

