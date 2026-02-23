Américo Villarreal confirma control tras bloqueos en Tamaulipas

GENERANDO AUDIO...

Américo Villarreal confirmó control tras 36 bloqueos en Tamaulipas. Foto: Especial

El gobernadorAmérico Villarreal Anaya aseguró que ante los hechos registrados este domingo, en cinco municipios del estado, el Gobierno de Tamaulipas, junto con las fuerzas federales, actuó de manera inmediata, profesional y coordinada, lo que permitió que no se registraran pérdidas humanas, se despejaran los puntos afectados, se mantuviera el control territorial y se recuperara la normalidad.

Al referirse a los acontecimientos que se generaron tras la captura y muerte de un importante generador de violencia, expresó que desde la Mesa de Paz se actuó de manera coordinada con las fuerzas federales, con prontitud y eficacia para restablecer el orden y proteger a la población.

Destacó que un hecho de esta magnitud representa un paso en la recuperación del Estado de derecho, responde al compromiso y liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum de proteger a las familias mexicanas y avanzar con firmeza en la construcción de paz y en la consolidación de instituciones fuertes y confiables.

Bloqueos en Tamaulipas

El gobernador detalló que se configuraron 36 hechos delictivos, principalmente por bloqueos en vías de comunicación.

Entre los datos oficiales destacan:

9 bloqueos con autotransporte

5 vehículos incendiados

Otros eventos considerados menores que fueron retirados rápidamente

“En Tamaulipas se ha demostrado que se puede gobernar con orden, con inteligencia y con sensibilidad; que se puede actuar con firmeza para hacer cumplir la ley, sin perder la eficacia y el enfoque humanista que distingue a la Cuarta Transformación”. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

Agregó que la Mesa de Paz se encuentra en sesión permanente analizando y ponderando las condiciones a través de los sistemas de vigilancia de las cámaras del C5, y desde el domingo por la tarde ya no se ha presentado ningún otro incidente.

“Todo se mantuvo ya en una condición de normalidad, tan es así que el monitoreo que estuvimos haciendo todavía ya entrada la noche y hoy en la madrugada, pues se mantuvo la indicación de que pudiéramos continuar nuestras vidas en forma normal en nuestra entidad, y sobre todo también en estos municipios y, pues, la universidad y las escuelas están laborando normalmente”. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas

