Cierre de calles en Huamantla por fiesta del Señor del Convento. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno Municipal informó sobre el cierre de calles en Huamantla con motivo de la festividad del Señor del Convento, que incluye procesión y elaboración de tapetes en distintas vialidades del municipio.

Señor del Convento: origen de la celebración en Huamantla

La imagen del Señor del Convento llegó a Huamantla a finales del siglo XVII, cuando un arriero dejó varias cajas de madera en un callejón del mercado, se intentó trasladar las imágenes a la Parroquia de San Luis Obispo; sin embargo, la carreta no avanzó y las mulas se resistieron, por lo que se decidió llevarlas al Convento Franciscano de San Luis Obispo.

Cierre de calles por tapetes y procesión

El cierre de calles inicia el 30 de diciembre para permitir la elaboración de tapetes de aserrín y la decoración de fachadas. Estas actividades se realizan en más de 50 calles del centro y de los barrios, como parte de los preparativos previos a la procesión.

Ruta y horario de la procesión del Señor del Convento

El 31 de diciembre, la procesión del Señor del Convento comenzará a las 17:00 horas en el Convento Franciscano, ubicado en el Parque Juárez. El recorrido contempla calles como Juárez, Zaragoza, el bulevar Cuamanco, así como los barrios de San José, San Francisco y Santa María Yancuitlalpan. También pasará por la plazuela de Santa Cruz, la plazuela del Dulce Nombre, la calle Morelos, la plazuela del Calvario, la colonia Emiliano Zapata, la plazuela de Jesús y la calle Bravo, para regresar a Zaragoza y Juárez, donde concluirá en el templo.

Misa y llamado a la ciudadanía

El 1 de enero, a las 16:00 horas, se realizará la misa solemne en la Plaza de Toros “La Taurina”.

