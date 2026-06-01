¿Vives en Tlaxcala? Así puedes obtener una cama y colchón gratuitos del SEDIF
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) de Tlaxcala te invita a ser beneficiario del Programa de Camas y Colchones, un apoyo completamente gratuito diseñado de manera específica para personas con discapacidad que enfrentan condiciones de inmovilidad o postración.
Programa de Camas y Colchones del SEDIF Tlaxcala
El Programa de Camas y Colchones está dirigido exclusivamente a habitantes del estado de Tlaxcala que presenten una discapacidad motriz severa que les impida desplazarse por sí mismos.
La recepción de documentos comenzó este 1 de junio de 2026 y deberá realizarse de manera presencial en las oficinas centrales del organismo.
Requisitos para solicitar camas y colchones gratuitos
Las personas interesadas deberán presentar documentación tanto del solicitante como del posible beneficiario.
Entre los requisitos se encuentran:
- Solicitud formal dirigida a la presidenta del SEDIF Tlaxcala, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar
- Comprobante médico expedido y sellado por la Secretaría de Salud de Tlaxcala (SESA), donde se especifique que el paciente no puede caminar o desplazarse por sí mismo
- Acta de nacimiento en original y copia. En caso de menores de edad, este documento deberá presentarse de forma física
- Identificación oficial (INE) de la persona solicitante en original y copia
- CURP del solicitante y del beneficiario en original y copia
- Comprobante de domicilio reciente, con una antigüedad no mayor a tres meses
Dónde realizar el trámite del apoyo gratuito
Los expedientes deberán entregarse en las oficinas centrales del SEDIF Tlaxcala, ubicadas en:
- Dirección: Calle Morelos número 5, Centro Histórico de Tlaxcala
- Horario de atención: De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas
Para resolver dudas sobre el proceso de registro o la documentación requerida, el organismo puso a disposición la línea telefónica 222 426 8402.
Cuidados recomendados para personas con discapacidad motriz
Además del acceso a apoyos como camas y colchones, especialistas recomiendan mantener medidas de cuidado para pacientes con movilidad reducida.
Entre las recomendaciones se encuentra mantener la piel limpia y seca para prevenir afectaciones derivadas de la inmovilidad prolongada. También se sugiere hacer ejercicios pasivos en brazos y piernas para reducir la rigidez muscular.
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