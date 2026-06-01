¿Vives en Tlaxcala? Así puedes obtener una cama y colchón gratuitos del SEDIF

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SEDIF Tlaxcala abre convocatoria para apoyo de camas y colchones. Foto:Getty Images

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) de Tlaxcala te invita a ser beneficiario del Programa de Camas y Colchones, un apoyo completamente gratuito diseñado de manera específica para personas con discapacidad que enfrentan condiciones de inmovilidad o postración.

Programa de Camas y Colchones del SEDIF Tlaxcala

El Programa de Camas y Colchones está dirigido exclusivamente a habitantes del estado de Tlaxcala que presenten una discapacidad motriz severa que les impida desplazarse por sí mismos.

La recepción de documentos comenzó este 1 de junio de 2026 y deberá realizarse de manera presencial en las oficinas centrales del organismo.

Requisitos para solicitar camas y colchones gratuitos

Las personas interesadas deberán presentar documentación tanto del solicitante como del posible beneficiario.

Entre los requisitos se encuentran:

Solicitud formal dirigida a la presidenta del SEDIF Tlaxcala, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar

Comprobante médico expedido y sellado por la Secretaría de Salud de Tlaxcala (SESA) , donde se especifique que el paciente no puede caminar o desplazarse por sí mismo

, donde se especifique que el paciente no puede caminar o desplazarse por sí mismo Acta de nacimiento en original y copia. En caso de menores de edad, este documento deberá presentarse de forma física

En caso de menores de edad, este documento deberá presentarse de forma física Identificación oficial (INE) de la persona solicitante en original y copia

de la persona solicitante en original y copia CURP del solicitante y del beneficiario en original y copia

Comprobante de domicilio reciente, con una antigüedad no mayor a tres meses

Dónde realizar el trámite del apoyo gratuito

Los expedientes deberán entregarse en las oficinas centrales del SEDIF Tlaxcala, ubicadas en:

Dirección: Calle Morelos número 5, Centro Histórico de Tlaxcala

Calle Morelos número 5, Centro Histórico de Tlaxcala Horario de atención: De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas

Para resolver dudas sobre el proceso de registro o la documentación requerida, el organismo puso a disposición la línea telefónica 222 426 8402.

Cuidados recomendados para personas con discapacidad motriz

Además del acceso a apoyos como camas y colchones, especialistas recomiendan mantener medidas de cuidado para pacientes con movilidad reducida.

Entre las recomendaciones se encuentra mantener la piel limpia y seca para prevenir afectaciones derivadas de la inmovilidad prolongada. También se sugiere hacer ejercicios pasivos en brazos y piernas para reducir la rigidez muscular.

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