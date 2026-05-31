Registran cientos de nidos de tortuga lora en costas de Veracruz

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Playas de Veracruz continúan recibiendo tortugas marinas. Foto: Cuartoscuro

La temporada de anidación de tortugas marinas en Veracruz, en distintas Áreas Naturales Protegidas (ANP), continúa con registros de nuevos nidos y liberación de crías, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Los trabajos de monitoreo se desarrollan con la participación de campamentos tortugueros, organizaciones civiles, instituciones académicas y personal de la Dirección Regional Planicie Costera y Golfo de México.

Anidación de tortugas marinas en el Santuario Playas del Totonacapan

En el Santuario Playas del Totonacapan, la temporada comenzó el pasado 28 de marzo con el primer registro de anidación de tortuga lora (Lepidochelys kempii) en Playa Chaparrales.

Se han contabilizado 451 nidos de esta especie y un nido de tortuga verde (Chelonia mydas), distribuidos en diferentes playas que forman parte del santuario.

Santuario Playa Lechuguillas reporta nidos y liberación de crías

En el Santuario Playa Lechuguillas, desde el inicio de la temporada en marzo se han registrado 170 nidos de tortuga lora.

Además, se reportó la liberación de 420 crías, como parte de las acciones de protección y seguimiento que se llevan a cabo durante el ciclo reproductivo de la especie.

Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano registra nuevas nidadas

En el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) se han documentado 11 nidadas de tortuga lora en playas cercanas a los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado.

Se registraron seis anidaciones de tortuga carey, una de las especies que también utiliza la costa veracruzana para su reproducción.

Tortugas marinas mantienen actividad en la región de Los Tuxtlas

La región de Los Tuxtlas cuenta con una red de nueve campamentos tortugueros distribuidos a lo largo de 75 kilómetros de litoral.

En esta zona se registra un promedio de 68 nidos de tortuga lora, 30 de tortuga verde, 15 de tortuga carey y un nido de tortuga laúd (Dermochelys coriacea).

La Conanp señaló que los monitoreos y supervisiones realizados durante la actual temporada muestran que las tortugas marinas en Veracruz continúan utilizando las playas protegidas como sitios de reproducción.

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