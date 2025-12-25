Volcadura de autobús de pasajeros deja al menos 8 muertos y 19 lesionados en Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Un autobús de pasajeros de la ruta Conexión procedente de la Ciudad de México, y con destino a la región de Chicontepec, Veracruz, sufrió un grave accidente este miércoles de Navidad, dejando un saldo preliminar de 19 personas lesionadas y al menos ocho fallecidas, entre ellas adultos y menores de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad volcó y cayó a un río en el municipio de Zontecomatlán, cuando los pasajeros se dirigían al norte de Veracruz con la intención de pasar la Nochebuena con sus familiares.

Tras el percance, cuerpos de rescate, Protección Civil y corporaciones de seguridad se movilizaron al lugar para realizar labores de auxilio, rescate y recuperación de las víctimas. Los lesionados fueron trasladados a hospitales del municipio de Chicontepec para recibir atención médica.

De manera extraoficial, se dio a conocer la siguiente lista de personas heridas:

Juan Carlos Martínez, originario de Chicontepec

Rubén de la Cruz

Víctor de la Cruz

Raúl de la Cruz Hernández

Moisés Hernández

Misael Hernández

Julio Hernández

Jesús Bautista

Emiliano Bautista, originario de Puente Zontecomatlán

Leticia Hernández Bautista

José Emiliano Bautista

Miguel Martínez Hernández

Fortino Hernández Hernández

Danna de la Cruz

Toda vez que las autoridades indicaron que la cifra de personas fallecidas podría aumentar, ya que continúan las labores de rescate y verificación en la zona del accidente.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales del siniestro, mientras que se espera que en las próximas horas las autoridades estatales emitan un informe oficial con mayores detalles sobre este lamentable hecho ocurrido en plena temporada decembrina.

