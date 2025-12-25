Volcadura de autobús de pasajeros deja al menos 8 muertos y 19 lesionados en Veracruz
Un autobús de pasajeros de la ruta Conexión procedente de la Ciudad de México, y con destino a la región de Chicontepec, Veracruz, sufrió un grave accidente este miércoles de Navidad, dejando un saldo preliminar de 19 personas lesionadas y al menos ocho fallecidas, entre ellas adultos y menores de edad.
De acuerdo con los primeros reportes, la unidad volcó y cayó a un río en el municipio de Zontecomatlán, cuando los pasajeros se dirigían al norte de Veracruz con la intención de pasar la Nochebuena con sus familiares.
Tras el percance, cuerpos de rescate, Protección Civil y corporaciones de seguridad se movilizaron al lugar para realizar labores de auxilio, rescate y recuperación de las víctimas. Los lesionados fueron trasladados a hospitales del municipio de Chicontepec para recibir atención médica.
De manera extraoficial, se dio a conocer la siguiente lista de personas heridas:
- Juan Carlos Martínez, originario de Chicontepec
- Rubén de la Cruz
- Víctor de la Cruz
- Raúl de la Cruz Hernández
- Moisés Hernández
- Misael Hernández
- Julio Hernández
- Jesús Bautista
- Emiliano Bautista, originario de Puente Zontecomatlán
- Leticia Hernández Bautista
- José Emiliano Bautista
- Miguel Martínez Hernández
- Fortino Hernández Hernández
- Danna de la Cruz
Toda vez que las autoridades indicaron que la cifra de personas fallecidas podría aumentar, ya que continúan las labores de rescate y verificación en la zona del accidente.
Hasta el momento no se han dado a conocer las causas oficiales del siniestro, mientras que se espera que en las próximas horas las autoridades estatales emitan un informe oficial con mayores detalles sobre este lamentable hecho ocurrido en plena temporada decembrina.
