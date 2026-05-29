Conflicto en Chichén Itzá escala a tribunales; comunidad maya presenta amparo

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Comunidad maya en Chichén Itzá presentó juicio de amparo. Foto: Cuartoscuro

El conflicto por el acceso y operación en la zona arqueológica de Chichén Itzá escaló a instancias federales. El Concejo Indígena de Gobierno de Pisté confirmó la presentación de un juicio de amparo contra autoridades estatales y federales, al considerar una “imposición” el uso exclusivo del nuevo Centro de Atención a Visitantes, conocido como CATVI, como única entrada al sitio arqueológico.

Comunidad maya sostiene que la medida afecta a cientos de familias dedicadas al turismo

La demanda fue ingresada bajo el expediente 1219/2026 y busca frenar la medida impulsada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Gobierno de Yucatán, mientras continúan las negociaciones para reabrir la zona arqueológica, cerrada desde hace más de una semana.

La comunidad maya de Pisté sostiene que el cambio afecta directamente la economía de cientos de familias dedicadas al turismo, artesanías, estacionamientos y servicios de guía en el acceso tradicional.

Por su parte, autoridades federales aseguran que no habrá desalojos de artesanos censados y defienden el reordenamiento como parte de una nueva estrategia de atención turística para el sitio, Patrimonio Mundial de la UNESCO y una de las principales zonas arqueológicas del país.

Mientras no exista un acuerdo definitivo entre las partes, Chichén Itzá permanece cerrada al público, generando pérdidas económicas millonarias para la región turística del oriente de Yucatán.

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