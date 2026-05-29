Conflicto en Chichén Itzá escala a tribunales; comunidad maya presenta amparo
El conflicto por el acceso y operación en la zona arqueológica de Chichén Itzá escaló a instancias federales. El Concejo Indígena de Gobierno de Pisté confirmó la presentación de un juicio de amparo contra autoridades estatales y federales, al considerar una “imposición” el uso exclusivo del nuevo Centro de Atención a Visitantes, conocido como CATVI, como única entrada al sitio arqueológico.
Comunidad maya sostiene que la medida afecta a cientos de familias dedicadas al turismo
La demanda fue ingresada bajo el expediente 1219/2026 y busca frenar la medida impulsada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Gobierno de Yucatán, mientras continúan las negociaciones para reabrir la zona arqueológica, cerrada desde hace más de una semana.
- La comunidad maya de Pisté sostiene que el cambio afecta directamente la economía de cientos de familias dedicadas al turismo, artesanías, estacionamientos y servicios de guía en el acceso tradicional.
Por su parte, autoridades federales aseguran que no habrá desalojos de artesanos censados y defienden el reordenamiento como parte de una nueva estrategia de atención turística para el sitio, Patrimonio Mundial de la UNESCO y una de las principales zonas arqueológicas del país.
- Mientras no exista un acuerdo definitivo entre las partes, Chichén Itzá permanece cerrada al público, generando pérdidas económicas millonarias para la región turística del oriente de Yucatán.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.