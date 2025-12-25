GENERANDO AUDIO...

Se cooperan para comprarle peluche a perrito. Foto ilustrativa: Getty Images.

En redes sociales se ha vuelto viral un video en el que personas de Mérida se cooperaron para comprarle un oso de peluche a un perrito, pues lo “robó” de una tienda y ya no quería soltarlo. La manera en que la gente ayudó a que se cumpliera su deseo y la reacción del can han sorprendido a todos.

Se cooperan para comprarle oso de peluche a perrito

Desde hacer algunas horas, en redes sociales se ha vuelto viral un video en el que se puede observar cómo algunas personas se cooperaron con dinero para comprarle un oso de peluche a un perrito.

Según algunos usuarios, todo esto ocurrió en Mérida, Yucatán, donde un grupo de personas se dio cuenta de que un perrito no quería soltar un peluche que había “robado” del mostrador de una tienda de una plaza comercial.

Como los encargados de la tienda querían quitárselo y el perrito no quería soltarlo, las personas que iban pasando frente a la tienda y vieron esta escena, decidieron preguntarles a los trabajadores cuánto costaba el juguete.

Perrito consigue el oso de peluche que “robó”

Finalmente, los trabajadores de la tienda les dijeron a las personas el precio del oso de peluche y, en un acto de amor, se cooperaron para comprarle el oso de peluche al perrito.

En un segundo video que también se compartió en redes sociales, se puede ver cómo el peludo consiguió su juguete, comenzó a jugar con él y empezó a saltar de felicidad corriendo por toda la plaza comercial.

