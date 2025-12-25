Captan presuntos ovnis en vísperas de Navidad en el Popocatépetl

Se captaron presuntos ovnis cerca del Popocatépetl. Foto: Gettyimages/ilustrativa

El volcán Popocatépetl continúa con intensa actividad, pues durante la noche del 24 de diciembre se captaron varios presuntos ovnis, los cuales se apreciaron en cámaras de vigilancia de la zona.

En un video grabado por una cámara de vigilancia se observa a tres artefactos juntos surcar el cielo. Además, en el mismo metraje, aparece otro presunto objeto “volando” de forma irregular, debido a que parece elevarse de forma lineal.

Video de los supuestos ovnis en el Popocatépetl

La cuenta @webcamsdemexico difundió el video de los avistamientos. El video corresponde a la Nochebuena y se grabó a las 19:00 horas. l

La parte derecha de la pantalla, se aprecian tres objetos que, formando una especie de triángulo, ascienden en el cielo. Del lado derecho también se observa otro presunto ovni, el cual subió de forma lineal. Esto sucedió mientras el coloso humeaba con esplendor.

¿Qué son los ovnis?

Ovni significa Objeto Volador No Identificado. No quiere decir “nave extraterrestre”. Simplemente describe algo visto en el cielo que no pudo identificarse en el momento. Actualmente, muchos gobiernos usan el término UAP (Fenómeno Aéreo No Identificado).

En la mayoría de los casos, los ovnis terminan siendo:

  • Aviones, drones o globos
  • Satélites (como Starlink, que se ven en fila)
  • Fenómenos atmosféricos (nubes, reflejos, halos, rayos)
  • Reingreso de basura espacial o meteoros
  • Errores de percepción o cámaras

Fuera de eso, un pequeño porcentaje queda sin explicación suficiente. Sin embargo, “no explicado” no significa “extraterrestre”, sino que falta información para definir su origen.

