Atención, Zacatecas: Cierran carretera federal 54 por ataque con explosivos a policías en Tabasco

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Ataque con explosivos en Tabasco, Zacatecas. Foto: Omar Hernández

Fuerzas de Seguridad Pública del estado de Zacatecas fueron atacados con explosivos y armas de fuego este jueves, en la comunidad de San Luis de Custique, ubicada en el municipio de Tabasco.

Según el informe, los oficiales realizaban labores de vigilancia en atención a denuncias por parte de habitantes de la zona, cuando fueron agredidos por civiles armados. Los elementos repelieron el ataque, derivando en un enfrentamiento que movilizó a las fuerzas de seguridad en la región.

“Siguen utilizando explosivos, no hay daños físicos, hay daños materiales. Ya se está interviniendo el lugar eh, ahorita vamos a abordarlo en la mesa de seguridad porque se detectó que había todavía algunos explosivos sin detonar. Pero todo está en orden, no tenemos eh, nada que lamentar en estos momentos y se siguen los operativos”, declaró David Monreal, gobernador de Zacatecas.

Las autoridades locales hicieron un llamado a los habitantes de la comunidad y áreas cercanas para permanecer resguardados en sus domicilios y evitar desplazamientos innecesarios en tanto se retoma el control de la situación.

Cierran carretera federal 54

Como medida preventiva, la carretera federal 54 fue cerrada de manera temporal, interrumpiendo completamente la circulación vehicular en el tramo afectado.

Elementos de seguridad intensificaron los patrullajes en la zona custodian los accesos para evitar el tránsito de particulares mientras continúan los operativos en la zona del incidente.

Reportes policiacos indican lesiones menores en, al menos, un par de elementos y, de manera oficial, no se reportan heridos que requirieran atenciones hospitalarias.

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