Capturan a 11 integrantes de célula criminal en Juchipila, Zacatecas

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En Zacatecas detuvieron a 11. Foto: Omar Hernández

Un fuerte operativo militar y policiaco se mantiene desplegado este jueves en el municipio de Juchipila, en Zacatecas, tras la detención de 11 presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

En el informe preliminar dado a conocer por el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, se refiere la captura de ocho personas. Más tarde, autoridades oficiales actualizaron la cifra a 11 detenidos.

“A través de un exitoso operativo, logró la detención de un número importante de personas en el municipio de Juchipila. Se registran al menos ocho personas detenidas, vehículos asegurados, así como armas de fuego”.

En la zona se reforzaron los patrullajes en busca de más posibles implicados en actividades criminales, así como para resguardar a la población.

Aseguran armas y autos

Las armas y los automóviles asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para la integración de la carpeta de investigación.

Hasta el momento, no se ha informado sobre los avances en las indagatorias que determinen el estatus legal de los implicados y su vínculo con otras actividades ilícitas.

Las fuerzas de seguridad se mantienen desplegadas en la zona sur del estado de Zacatecas que conectan con Jalisco.

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