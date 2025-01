GENERANDO AUDIO...

Peluquero de TikTok hace magia con las tijeras. Foto: Pexels

Conoce al peluquero de TikTok que promete cambiar la manera en la que te ves, uno de sus secretos es conocer la forma de tu rostro.

Seguro has salido del peluquero o la barbería y el corte te haga arrepentirte de muchas cosas, esto se puede deber a que no eres claro con lo que quieres o que el estilista no te entendió o cuenta con una técnica general.

Pero ahora se ha viralizado un peluquero en TikTok que tiene una técnica particular y es que lo más importante para él es conocer la forma de tu rostro.

El usuario aparece en la plataforma con el nombre de “Barbero Sáenz” y sus videos destacan ya que les pregunta a los usuarios sobre “qué es lo que quieren reflejar con el corte”.

[También te puede interesar: Bob de Blancanieves, el corte de cabello elegante que estará en tendencia este 2025 ]

Pero además algo vital que debe conocer la persona es sobre qué tipo de rostro tiene, para saber qué cortes le pueden ir mejor y no sufrir en el intento.

El usuario publica los tutoriales de cómo saber tu tipo de rostro en TikTok y se dispone a realizar los cortes adecuados.

Uno de los jóvenes que asiste tiene un rostro rectangular, pero que además tiene que ver su cráneo, mismo que en el caso del joven es braquicéfalo, y con un perfil cóncavo.

En este caso el peluquero señala que no se debe cortar de más ya que su cabellera es frondosa y si se corta mucho se va a elevar.

Al final el resultado es acorde a las facciones de su rostro, mentón, forma de cabeza, logrando tener un cambio casi irreconocible, mismo que sorprendió a los usuarios, con comentarios como “¿barbero o cirujano”, “volaré a Chile por un corte”, “cómo te mando mi cabeza?”. “cómo puedo saber qué tipo de rostro tengo exactamente?”, “qué bendición”.

Incluso el mismo peluquero tiene la creencia de que “no hay hombre feo, solo con un mal corte de pelo”, ya que tener un corte adecuado con cómo son tus facciones puede ayudar con cómo te ves.

El usuario es originario de Chile y se dedica a hacer asesorías a través de sus videos y de manera online accediendo a un link a través de su perfil. Cuenta con 2.2 millones de seguidores y sus videos cuentan con cientos de miles de visitas.

El usuario cuenta que los problemas con los que llegan los usuarios son los mimos y es que los barberos no saben cortar el cabello, razón por la que él decidió hacerlo, además de que suelen no entenderlo, se enfocan en la técnica, el corte.

Este es un video recopilatorio con las mejores transformaciones que ha hecho el “Barbero Sáenz” y en las que destacan que los hombres que aparecen con el cabello muy largo:

Pero no piensan en cómo se ve el cliente o en lo que le guste y le vaya mejor, es por eso que el “Barbero Sáenz” señala que quiere resolver este problema gracias a sus videos y asesorías.