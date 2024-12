Looks de maquillaje para llevar en Año Nuevo 

Los looks de maquillaje para usar en Año Nuevo. Foto: Getty Images

En unotv.com te contaremos sobre algunos looks de maquillaje que puedes resaltar y llevar en Año Nuevo.

El Año Nuevo está cada vez más cerca y es una buena oportunidad para probar distintos looks, es por eso que te daremos tips para llevar un mejor maquillaje en tus cenas para finalizar el año.

Este es el momento perfecto para usar un vestido que no has estrenado, mientras usas un icónico maquillaje a juego.

Si no estás acostumbrada a maquillarte seguido o siempre sigues el mismo estilo, este es el momento para probar algo distinto, con esto no queremos decirte que uses mucho maquillaje ni nada complicado de hacer, sino de llevar looks ideales para la fiesta.

Looks de maquillaje para Año Nuevo

La revista Elle ha dado algunos consejos a la hora de maquillarse para Año Nuevo:

Delineado

Delineado de labios para dar profundidad. Foto: Getty Images

El delineado en los ojos es de las cosas más importantes ya que cambiará tu mirada y en el caso de los labios les dará profundidad, este es bueno para resaltar y definir tus facciones.

Maquillaje frosty

El glitter sigue estando en tendencia, por lo que además en estas épocas es ideal ya que se asemeja a la nieve y a los copos específicamente, además de que puedes brillar en tu cena de fin de año.

Labios rojos

Labios rojos para Año Nuevo. Foto: Getty Images

En esta época deberás de usar labios rojos o vino, dependiendo del tono de piel ya que puedes maquillarte de manera sencilla y usando color en los labios que hará que el look se complete.

Pink glow

El color rosa está asociado a las girlies durante tanto tiempo, ahora se relaciona a artistas y empresarias como Hailey Bieber, quien suele llevar su look con mucho blush y gloss, por lo que no deberás de sacar ese tono de tu última noche del año.

Smokey eye

Este icónico maquillaje le da una vibra elegante y misteriosa que es esencial para cualquier evento de noche y que no requiere mucho tiempo ni productos, pero se sigue siendo de la mejor manera.

Look dorado clásico

Aplica una sombra dorada brillante en el párpado móvil y difumina con un tono marrón cálido en la cuenca. Agrega delineador negro con un estilo cat-eye y pestañas voluminosas.

El rostro usa un contorno ligero, rubor en tono durazno y un iluminador dorado en pómulos y nariz. Los labios de tono nude cálido o brillo transparente para resaltar los ojos.

Maquillaje plateado glam

Para los ojos usa sombras plateadas en el párpado móvil y mezcla con un gris oscuro en las esquinas externas para un efecto ahumado.

En el rostro usa piel luminosa con iluminador en tonos fríos (champán o perla), en el caso de los labios opta por color rojo clásico para un contraste cómodo.