El truco de cocina con papa que ayuda a remover manchas de ollas y sartenes

GENERANDO AUDIO...

Cómo limpiar ollas y sartenes con papas. Foto: Shutterstock

Las ollas y sartenes suelen acumular grasa, manchas y residuos quemados con el uso diario y que terminan siendo difíciles de remover, por lo que una de las soluciones que saltan a la mente es la de recurrir al bicarbonato, vinagre o limón para intentar devolverles el brillo, pero hay un truco que comenzó a popularizarse, se trata de usar papa para limpiar los utensilios de cocina.

Aunque el método no hace magia ni deja las superficies “como nuevas” en todos los casos, sí puede ayudar a desprender suciedad superficial gracias a las propiedades del almidón presente en la papa y a la ligera abrasión que genera su cáscara cuando se combina con sal.

La explicación detrás de este truco tiene cierta base química, pues el almidón es un carbohidrato natural que puede ayudar a aflojar residuos adheridos, especialmente restos de grasa o suciedad ligera.

Además, la textura de la papa, junto con la sal gruesa, funciona como un abrasivo suave que permite frotar sin recurrir a fibras metálicas demasiado agresivas.

Incluso existen investigaciones relacionadas con la interacción del almidón en superficies metálicas, una tesis desarrollada en la Universidad de Granada sobre limpieza de residuos de almidón en acero inoxidable explica cómo este tipo de compuestos puede adherirse y desprenderse de superficies utilizadas en procesos alimentarios, algo que ha sido estudiado en entornos industriales y de limpieza.

Sin embargo, este remedio casero no sustituye productos especializados ni elimina daños profundos provocados por el fuego o el desgaste acumulado. El resultado dependerá del material de la olla o sartén, así como del nivel de suciedad.

¿Cómo limpiar ollas y sartenes con papa?

Para intentar este método casero solo necesitas ingredientes básicos que normalmente ya están en casa.

Materiales

Una papa mediana

Sal gruesa

Agua caliente

Jabón para trastes

Una esponja suave

Paso a paso para limpiar tus utensilios

1. Corta la papa

Parte la papa por la mitad, no es necesario quitarle la cáscara, ya que esta también ayuda durante el proceso de limpieza por su textura ligeramente áspera.

2. Agrega sal sobre la superficie

Espolvorea una capa ligera de sal gruesa directamente sobre la olla o sartén, especialmente en las zonas donde existan manchas o restos quemados.

La sal funciona como un abrasivo suave que ayuda a desprender residuos sin rayar tanto como algunas fibras metálicas.

3. Frota con la papa

Utiliza una de las mitades de la papa para frotar la superficie con movimientos circulares. Conforme avances, el almidón comenzará a mezclarse con la sal y la suciedad adherida.

En zonas difíciles puedes ejercer un poco más de presión, aunque se recomienda no hacerlo de forma excesiva para evitar daños en recubrimientos delicados.

4. Añade agua caliente

Después de unos minutos, agrega un poco de agua caliente sobre la superficie y continúa frotando, el calor ayuda a aflojar grasa y restos pegados.

5. Lava normalmente

Una vez terminado el proceso, enjuaga y lava la olla o sartén con jabón para trastes y una esponja suave para retirar cualquier residuo restante.

¿Funciona realmente?

El método puede ayudar a mejorar la apariencia de utensilios con suciedad ligera o manchas superficiales, especialmente en acero inoxidable. Sin embargo, no recuperará por completo el brillo original de piezas muy deterioradas ni eliminará quemaduras profundas.

Además, algunos materiales requieren cuidados especiales, en el caso de sartenes con recubrimiento antiadherente, se recomienda evitar abrasivos fuertes o utensilios que puedan desgastar la superficie.

También es importante recordar que el mantenimiento diario sigue siendo clave para conservar las ollas y sartenes en buen estado. Lavarlas después de cada uso, evitar cambios bruscos de temperatura y no utilizar fibras metálicas agresivas puede ayudar a prolongar su vida útil.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.