Guía fácil para hacer la plancha abdominal y los beneficios que brinda al cuerpo

Pasos para hacer correctamente una plancha abdominal. Foto: Shutterstock

La plancha abdominal es un ejercicio que se ha vuelto popular en la rutina deportiva que emplean varias personas. Pero hay quienes lo hacen bien, y quienes no, por ello la página web de salud y bienestar “L.I.T.T. Healing & Recovery” comparte una guía fácil de hacer.

El sitio de internet señala que realizar de manera correcta este ejercicio arroja beneficios para quien lo hace, pero siempre y cuando se haga con los pasos correctos a seguir.

¿Cómo hacer una plancha abdominal?

“L.I.T.T. Healing & Recovery” hace énfasis en cuatro pasos para hacer correctamente una plancha abdominal:

Primero hay que colocarse en posición horizontal y poner lo antebrazo sobre la superficie donde se realizará el ejercicio.

Las manos deben estar directamente debajo de los hombros.

Luego se deben doblar ligeramente los dedos de los pies para poder levantar el cuerpo y dejarlo en buena posición.

Enseguida, los glúteos se levantan ligeramente para que todo quede en línea.

Finalmente, la cabeza debe ir igualmente en línea horizontal como el resto del cuerpo, viendo levemente hacia el piso.

¿Cuánto tiempo debe hacerse la plancha abdominal?

La posición debe conservarse durante 20 segundos. Luego de ese tiempo se puede mantener el mayor tiempo posible, menciona “L.I.T.T. Healing & Recovery”.

Plancha abdominal incorrecta

“L.I.T.T. Healing & Recovery” destaca que una plancha abdominal incorrecta y que no ayuda es cuando los pies se ponen en posición totalmente vertical, la cabeza está viendo hacia el frente y la cadera junto a la espalda baja están un poco arqueadas.

Beneficios de hacer una plancha abdominal correcta

La ciencia se ha encargado de verificar por medio de estudios, las bondades que arroja este tipo de ejercicios, encontrando que pueden ayudar a reducir la presión arterial, así como mejorar la fuerza muscular, la resistencia y la flexibilidad.

