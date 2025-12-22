NeuroTips: los aromas despiertan recuerdos, ¿cómo entrenar al cerebro usando el sentido del olfato?

GENERANDO AUDIO...

Sofía Díaz Pizarro comparte, en su sección de NeuroTips, una forma de entrenar al cerebro, mediante el olfato, para reaccionar a los aromas que despiertan recuerdos del día a día.

La comunicadora y especialista en bienestar emocional menciona que el olfato se puede emplear para mejorar la memoria, activar los recuerdos y mantener la mente más joven.

Aromas despiertan recuerdos

Sofía que los aromas despiertan recuerdos que se creían “guardados”, pero el cerebro es capaz de recordar gracias al olfato, pues es el único sentido que tiene conexión directa con el sistema límbico, el centro emocional y la memoria.

“Cuando hueles algo, la información no pasa por filtros, va directo a la amígdala, tus emociones, y al hipocampo, la memoria. Por eso, un aroma puede hacer que regreses a tu infancia en un segundo o te recuerda a alguien que amaste con tan solo oler ese perfume”. Sofía Díaz Pizarro

Los aromas despiertan recuerdos. Foto: Pexels

El respaldo de la ciencia

Un estudio de la Universidad de California encontró que dormir expuestos a aromas distintos durante seis meses mejoró la memoria de los participantes de forma significativa. Esto se conoce como enriquecimiento olfativo, una forma de estimular la plasticidad neuronal, la capacidad del cerebro para crear nuevas conexiones.

¿Cómo entrenar al cerebro?

Durante el día se hacen tres pausas conscientes para oler algo distinto. Puede ser el café de la mañana, una flor al mediodía, una vela, un aceite o un perfume antes de irte a dormir.

Hay que respirar lento, sentir el aroma y asociarlo con una idea o un recuerdo que se quiera mantener vivo. Con este ejercicio, la memoria crea nuevas rutas neuronales con tan solo oler.

El rol de los olores

Los cítricos como la naranja o el limón elevan el ánimo y mejoran la atención sostenida. Y la canela incrementa el flujo sanguíneo cerebral y el potencial de aprendizaje.

