Mezcla casera para lavar las almohadas

Otro tip muy pedido mis hijos, es como lavar las almohadas y aquí les explico los cuidados que deben de tener al momento de hacerlo. Pónganlo en práctica y me cuentan que tal ☺️ Indicaciones: 1) Revisar la etiqueta para ver si trae instrucciones de lavado 2) La mayoría de las almohadas no se pueden lavar en lavadora 3) Hacer una mezcla por partes iguales de bicarbonato y vinagre, aplicar sobre la mancha o lo sucio. 4) Dejar reposar la mezcla una hora, cepillar suavemente, enjuagar con agua fría. 5) Secar al sol y cuando ya no escurra agua terminar de secar en la sombra