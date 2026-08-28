Mezclar cáscara de limón con bicarbonato: para qué sirve este truco casero y por qué todos lo recomiendan

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¿Para qué sirve el bicarbonato mezclado con limón? Foto: Getty Images

Mezclar cáscara de limón con bicarbonato de sodio es un truco que aunque parece improvisado, lo cierto es que esta combinación tiene usos prácticos y cada vez más personas la utilizan como alternativa natural para la limpieza.

Lejos de ser una moda sin fundamento, este método aprovecha las propiedades de ambos ingredientes para eliminar grasa, suciedad y malos olores sin recurrir a productos químicos agresivos.

¿Para qué sirve mezclar cáscara de limón con bicarbonato?

La mezcla funciona como un limpiador casero multiusos, de acuerdo con información sobre química doméstica y seguridad en productos de limpieza del National Institutes of Health, el ácido cítrico presente en el limón ayuda a disolver residuos minerales y grasa ligera, además de aportar un aroma fresco.

Por otro lado, el bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo suave y agente neutralizador de olores, ya que puede reaccionar con compuestos ácidos y facilitar la eliminación de suciedad adherida, según explica la American Chemical Society.

Al combinarse, estos elementos potencian su efecto, creando una solución útil para distintas tareas del hogar.

Usos más comunes en casa

Uno de los principales beneficios de este truco es su versatilidad, estos son algunos de los usos más populares:

Limpiador de superficies

Es ideal para encimeras, estufas y azulejos, especialmente en zonas donde se acumula grasa.

Eliminador de olores

El bicarbonato absorbe malos olores mientras el limón deja una fragancia fresca, lo que lo hace útil en fregaderos, botes de basura o recipientes.

Desengrasante natural

Ayuda a limpiar utensilios de cocina con grasa adherida sin necesidad de productos industriales.

Blanqueador suave

Puede utilizarse para remover manchas en tazas o recipientes, especialmente las causadas por café o té.

¿Por qué recomiendan este truco?

Su popularidad no es casualidad, esta mezcla destaca por tres razones principales, es económica, fácil de preparar y más amigable con el medio ambiente.

Además, permite reutilizar residuos orgánicos como la cáscara de limón, algo que conecta con la tendencia actual de reducir desperdicios en casa.

¿Cómo prepararlo?

La preparación es sencilla, solo necesitas:

Cáscaras de limón

Bicarbonato de sodio

Un poco de agua (opcional)

Puedes triturar o picar las cáscaras y mezclarlas con bicarbonato hasta formar una pasta. Si deseas una textura más manejable, añade unas gotas de agua.

Esta mezcla se aplica directamente sobre la superficie a limpiar, se frota suavemente y luego se enjuaga.

Precauciones que debes tomar

Aunque es un remedio útil, no es infalible, el bicarbonato puede resultar abrasivo en materiales delicados, por lo que se recomienda probar primero en una pequeña área.

Tampoco sustituye por completo a los desinfectantes profesionales, especialmente en casos donde se requiere una limpieza más profunda o eliminación de bacterias.

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