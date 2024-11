En unotv.com te contaremos sobre Eiza González, quien usó un look corpcore para los premios Men Of The Year 2024, así lo puedes llevar.

Eiza sabe que el traje sastre es una pieza clásica que nunca pasará de moda y que se sigue reinventando con las tendencias como el corpcore, mismo que ha ganado popularidad entre jóvenes que buscan expresar su creatividad dentro de un marco tradicional.

Eiza González reinventa el look corpcore. Foto: A. Flores / Uno TV

Eiza asistió al evento Men Of The Year 2024 donde recibió el premio a actriz del año, donde posó en la alfombra roja usando un poderoso look que la hizo destacar.

González llegó usando un conjunto sastre que consistía en un pantalón amplio y un saco oversize en color gris Oxford sobre una camisa blanca clásica de solapa ancha que usó abierta en la zona del cuello.

Como accesorios usó un cinturón negro delgado, brazaletes anchos en las dos muñecas, aretes dorados de tamaño mediano en forma irregular y unos lentes grandes de estilo vintage aviador con micas marrones.

Su beauty look fue sencillo y cálido usando sombra negra y difuminados en un tono café claro, dejando su piel natural con acabado matificado, sus labios nude sin brillo, pero con apariencia saludable.

El corpcore es una tendencia de moda que se inspira en la moda de vestuario corporativo clásico, como los trajes de oficina, pero de manera estilizada y moderna.

Se toman elementos de un look corporativo y se combinan con detalles minimalistas, vintage e icónicos, para crear un estilo formal y relajado.

Características del Corpcore

Este estilo usa una paleta de colores neutra en la que predominan los tonos como el negro, gris, blanco, beige, y azul marino, con ocasionales acentos de color.

¿Cómo usar el estilo corpcore?

Para usar este estilo en tu día a día debes tomar en cuenta algunas de las prendas clave, como lo son:

Blazers oversized: Con hombros estructurados y cortes relajados.

Camisas y blusas clásicas: En tonos lisos o con rayas finas.

Pantalones de vestir amplios: Estilo recto o wide-leg.

Corbatas y chalecos: Incorporados como accesorios modernos.

Zapatos clásicos: Como loafers, mocasines o tacones bajos.

Se priorizan telas como lana, algodón, gabardina y poliéster, con un acabado limpio y elegante.

¿Qué accesorios usar?

Para esta tendencia puedes usar bolsos estructurados, lentes de montura metálica, vintage y joyería discreta.

Puedes adoptar el estilo combinando piezas formales con prendas más casuales:

Un blazer oversized con jeans rectos y zapatillas deportivas, una camisa blanca metida en pantalones de vestir con un cinturón llamativo o un vestido tipo camisero con mocasines.