Así es el “jitomate de Loewe”. Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos sobre el jitomate fashion que conquistó a la marca Loewe y que ahora es parte de su publicidad, checa los detalles.

Loewe es una firma que se caracteriza por optar por las formas orgánicas, no solo en sus colecciones de moda y accesorios, sino que promueve el arte a través de su premio Loewe ‘s Craft Prize.

Este es el caso de Andrés Anza, artista originario de Monterrey que ganó la última edición del premio con una pieza llamada “I only know what I have seen”, en la que se usó cerámica como medio para crear objetos amorfos.

Ante este estilo definido de la marca no llega a sorprender que una persona haya encontrado un jitomate digno de Loewe, la usuaria de X, de nombre Gianna Rosina compartió una imagen del jitomate amorfo que encontró.

En la imagen se puede ver el fruto completo y en otra imagen partido por la mitad, ante esto otro usuario asoció este descubrimiento con la firma Loewe, ya que la marca española suele apostar por diseños con formas orgánicas.

“Este jitomate es tan Loewe que ni siquiera lo explicaré”, fueron las palabras del usuario.

Y es que este jitomate parece tener una alteración ya que parece que son más de diez frutos en uno, ya que al partirlo se pueden ver las distintas curvas.

Pero parece que el director creativo y fundador de Loewe, Jonathan Anderson piensa similar sobre el jitomate, ya que tomó una captura de pantalla de la publicación del comentario de Connor y lo publicó en su cuenta de Instagram, dejando en claro que es algo muy de su esencia.

El diseñador compartió la imagen y agregó la palabra “Martes” junto a emojis de jitomates.

Por supuesto que la publicación de Anderson causó revuelo entre sus seguidores, quienes confirmaron que el jitomate es digno de Loewe, además especificaron que se trataba de un jitomate de Polonia, mientras que otros creían que era un Rosso, que crece principalmente en Sicilia.

Incluso este tipo de jitomates ya se había usado anteriormente como prop de las campañas publicitarias de la línea de jabones de la marca, en la que aparece el jabón con aroma a este fruto.

https://www.instagram.com/loewe/p/C7eJzR5ImqB/?img_index=1

Además algunos usuarios han pedido que se use este peculiar diseño en unos zapatos, un top o en una bolsa gracias a la forma orgánica que tiene.