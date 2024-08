Los colores que los millonarios nunca usan al vestir

Cconoce los colores que los millonarios nunca usan. Foto: Shutterstock

En Unotv.com te contaremos sobre los colores de ropa que los millonarios nunca usan al vestir, mira las razones.

Los millonarios suelen tener gustos denominados exquisitos, pero incluso entre ellos hay niveles, mientras que unos pueden lucir de manera extravagante con formas y colores fosforescentes, hay algunos que tienen un estilo más que definido y que incluye ciertos colores.

Incluso algunos millonarios como Bill Gates, Mark Zuckerberg o Elon Musk además de no lucir extravagantes suelen ser básicos al vestir, aunque algunos optan por el lujo silencioso, los colores que usan son casi siempre los mismos.

Los millonarios lucen prendas básica. Foto: Getty Images

Hay colores que los millonarios no usan en su ropa y esto se debe a que resultan no ser sofisticados, elegantes o no ayudan a que se vean como personas con autoridad, confiables y que se alejan al estilo Old Money.

Esto va más allá y entra en la cancha de la psicología del color que tiene distintos significados, tal es el caso de los royals de Reino Unido que usan mucho azul porque ayuda a crear una imagen de confianza y autoridad.

Incluso ciertos colores pueden hacer que una persona se vea más atractiva, joven, intelectual o lo contrario con colores que no lo favorecen, pero eso ya es entrar en temas como la colorimetría.

¿Qué colores no usan los millonarios al vestir?

Colores neón

Los colores neón son los más complicados porque son llamativos y no tienen un estilo profesional, serio o formal.

No es que los millonarios usan únicamente ropa formal, pero cuando visten así lo cierran a un grado de elegancia más allá dejando de lado los colores “chillones” incluso en los detalles para que no les roben protagonismo.

Colores desteñidos

La ropa puede perder su color por el uso y las lavadas, haciendo que se vea vieja, gastada y usada, lo que se aleja completamente de los looks caros o lujosos. Se pueden usar prendas casuales como jeans, playeras o sudaderas siempre y cuando se encuentren en buenas condiciones, pasa lo mismo con la ropa formal o de oficina.

Prendas con muchos colores

Los looks monocromáticos no fallan, pero eso no quiere decir que no puedas usar varios colores en un estilo; en este caso la moderación es el mejor amigo para estilizar los colores.

Si los millonarios tienen una camisa muy colorida el resto del outfit debe tener colores similares o complementarios, lo mismo si se usan pantalones estampados o con detalles coloridos.

Colores que no van con el tono de piel o cabello

De acuerdo con la revista GQ, hay colores que funcionan mejor con ciertos tonos de piel y pelo, ya que ayudan a que “te veas más despierto, fresco, joven y atractivo”.

Colores anticuados

Los millonarios no suelen ir de una tendencia a otra, pero se les puede ver renovar su guardarropa cada cierto tiempo, para estar seguros de que las piezas que tienen se vean modernas y actuales.

Para esto saca los colores que no están de moda o que se alejan de lo clásico, hay colores que siempre debes tener, como es el azul marino, el negro, blanco o el verde militar.

La regla de los tres colores para vestir como millonario

Esta regla trata de elevar el look para que se vea más poderoso, efectivo, elevado y profesional y señala que no deberías llevar más de tres colores al mismo tiempo.

Para aplicarla deberás tomar tres colores que se complementen bien, siendo de distintos tonos en el mismo color, tres tonos neutros, o dos neutros sumados a uno que le de vida al look.

Puedes usar pantalones beige con una camisa blanca o una chamarra verde militar, o combinar un look con distintos tonos de azul; también puedes mezclar mezclilla con un saco café y una camisa polo con detalles coloridos.