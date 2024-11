Silvia Pinal ícono de moda y estilo, te mostramos sus mejores looks 

Silvia Pinal fue un ícono de moda y estilo, es por eso que en unotv.com te mostraremos algunos de sus mejores looks.

Silvia Pinal murió a los 93 años el pasado jueves 28 de noviembre, la gran diva del cine mexicano deja un legado en el mundo del espectáculo, pero también en el mundo de la moda.

La diva del cine de oro, Silvia Pinal, tuvo una etapa como modelo, apareciendo durante su juventud en distintas revistas, por lo que además de dejar un legado en el cine y en la televisión, se le recuerda por su gran estilo.

La actriz vistió una de las prendas más icónicas para posar en un retrato que le regaló el pintor Diego Rivera, se trataba de un vestido entallado en color negro, corte sirena, escote en “U”, al frente y detrás; esto fue en octubre de 1956 y creado por el diseñador mexicano Tao Itzé.

“Todas las mujeres que yo he pintado han sido hermosas. O no las hubiera pintado. Encuentro que el vestido debe escogerlo la modelo, porque el vestido forma parte de su personalidad. Silvia dirá que soy irrespetuoso, ineducado e indiscreto. Pero a mí me gusta ese vestido porque acusa muy bien la forma, aunque yo hubiera deseado pintarla sin él. La belleza no debe ser propiedad privada. Estoy seguro que con Silvia, yo hubiera pintado el desnudo más hermoso del mundo”,

dijo Diego Rivera.