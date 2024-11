Los mejores looks de los premios Men Of The Year 2024 

En Unotv.com te contaremos sobre los mejores looks del evento Men Of The Year de la revista GQ, mira los detalles.

Se llevó a cabo el GQ Men of The Year (MOTY) la noche del jueves, donde diversas celebridades se presentaron para formar parte del evento y de la alfombra roja.

Los mejores looks de la noche. Foto: Uno TV

Los galardonados de la noche destacaron en sus distintas disciplinas con su trabajo; Manuel Garcia-Rulfo fue reconocido por la película Pedro Páramo la cual protagoniza, Eiza González fue la actriz del año, el uruguayo Enzo Vogrincic por su parte, fue el actor del año 2024.

Por su parte la actriz Karla Sofía Gascón, tras su reciente cinta Emilia Pérez, se llevó el premio Diversidad e inclusión, Manuel Turizo es el Músico del año y el basquetbolista de la NBA, Juan Toscano se llevó Deportista del año y Compromiso social. Por último Alexis Omman ganó Personalidad digital.

Mejores looks alfombra roja GQ Men Of The Year 2024

Erik Hayser

El actor y productor Erik Hayser fue uno de los invitados de la noche y llegó usando un conjunto del diseñador mexicano Benito Santos en un tono azul marino el cual describe como “calientito y cómodo” y este lo representa.

Foto: Getty Images

Yankel Stevan

Yankel Stevan apareció usando Michael Kors “de pies a cabeza”, usando una chamarra de mezclilla con cuello furry, Yankel fue a Fashion Week con la marca y pronto será embajador.

Uriel del Toro

El modelo y actor mexicano llegó con el toque preppy usando un conjunto Fendi negro que combinó con un suéter azul, su look escolar fue de los mejores de la noche.

Alejandra Bogue

Alejandra usó un total look black, se trataba de un vestido con detalles brillantes, zapatos altos de tacón y medias.

Eiza González

González llegó usando un conjunto sastre que consistía en un pantalón amplio y un saco oversize en color gris Oxford sobre una camisa blanca clásica de solapa ancha que usó abierta en la zona del cuello.

Foto: A. Flores / Uno TV

Juan Toscano

El basquetbolista llegó con un suéter LV de rombos y cuadros en tonos grises; un par de tenis Air Jordan en tonos verdes y un pantalón negro.

Foto: D. Ramos

Manuel Turizo

El cantante fue uno de los invitados estelares al ser premiado como “Músico del Año”; el colombiano llevó un pantalón ballon blanco, guantes y sastrería en color beige con una camisa a juego. Sin duda uno de los mejores looks Men Of The Year 2024

Foto: A. Flores / Uno TV

Karla Sofía Gascón

La actriz usó un vestido negro con piedras a la altura del escote; la intérprete recibió el premio honorífico de Diversidad e Inclusión.

Enzo Vogrincic

Enzo Vogrincic llegó al evento usando un look en el que el negro era el protagonista, usó un suéter de amnga larga fajado con un pantalón y zapatos a juego. El galardonado como mejor actor del año usó pulseras y un collar como accesorios.

Michel Duval

Un referente de estilo es Michel Duval, quien llegó al evento con un look Armani de un color azul marino.

Foto: Getty Images

Vadhir Derbez

Vadhir Derbez apareció en el evento luciendo un traje negro con líneas, lleno de clase y estilo, una camisa blanca abierta del cuello para un look más casual.

Foto: A. Flores / Uno TV

Mabel Cadena

La actriz presumió un total look Prada sencillo en un azul cielo con una falda blanca.

Foto: D. Ramos

Ceci de la Cueva

La actriz y cantante no pudo evitar ir con un look destacado, se trataba de un vestido negro de Kris Goyri, fiel a su estilo; además usó joyería de Pomellato.

Foto: A. Flores / Uno TV

Grupo Frontera

Los integrantes de Grupo Frontera llegaron con un look alternativo en todos oscuros, desde el negro al azul marino, usando gorras y lentes oscuros.