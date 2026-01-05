Neurotips: Ejercicio para manejar el berrinche de un niño, sin perder la paciencia

GENERANDO AUDIO...

Sofía Díaz Pizarro comparte un sencillo ejercicio para manejar el berrinche de un niño, sin perder la paciencia. La comunicadora y especialista en bienestar emocional destaca que primero se debe entender el cerebro del menor, para acompañarlo con amor y sin perder el control cuando más lo necesita.

La experta también resalta, en su espacio de Neuroptips, que desde el punto de la neurociencia, los niños cuando hacen berrinche no te están manipulando ni desafiando la autoridad de sus padres, están sobrepasados por las emociones sin tener herramientas para autorregularse. Su cuerpo está inundado de emociones y necesita descargar esa energía.

Sofía menciona que, si la mamá o el papá grita y castiga, el sistema nervioso del niño lo percibirá como una amenaza y el berrinche se intensifica.

Ejercicio para manejar el berrinche de un niño. Foto: Getty

¿Cómo manejar el berrinche de un niño?

La especialista en bienestar emocional indica un ejercicio para manejar el berrinche de un niño. Hay que hacer una pausa, hay que respirar, sin responder desde el impulso. Se debe conectar antes de corregir, agacharse, mirarle a los ojos y validar.

“Sé que estás enojado, porque no querías apagar la tele. Nombra la emoción, ponerle palabras a lo que siente, activa su corteza prefrontal y lo ayuda a calmarse. Quédate cerca, no necesita gritos, necesita sentirte presente, capaz de sostener sus emociones y eso le da seguridad.” Sofía Díaz Pizarro

Cuando se calme el menor, entonces el padre puede enseñar, solo ahí puede escuchar y aprender. Así se hace este ejercicio para manejar el berrinche, el cual sirve para educar con amor, sin gritos, ni castigos.

