Ataque de pandillas a campamento de desplazados en Haití deja 40 muertos

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Foto: Reuters

Unas 40 personas murieron en un ataque perpetrado por pandillas en Kenscoff, cerca de la capital de Haití, informó el lunes el alcalde de esta localidad. El ataque se produjo el domingo por la noche en una iglesia, en un campamento de desplazados.

“Hemos contabilizado alrededor de 40 cuerpos. Las búsquedas continúan. Algunas personas siguen desaparecidas”, dijo Massillon Jean, alcalde de Kenscoff.

Según la autoridad, fue “una noche de terror” que además dejó heridos y secuestrados. Los miembros de las bandas “irrumpieron en un campamento de desplazados ubicado en una iglesia. Ejecutaron a varias personas. Se han registrado muertos y decenas de heridos”, añadió.

Haití, el país más pobre de América, de unos 11 millones de habitantes, atraviesa una prolongada crisis política, económica y de seguridad. La situación se ha deteriorado considerablemente en los últimos años, con bandas que multiplican asesinatos, secuestros, violaciones y reclutamiento de niños.

La oficina del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, expresó en un comunicado su “profunda compasión” por las recientes víctimas y sus familias.

El gobierno también anunció el envío de refuerzos para restablecer la seguridad Kenscoff, situada en las alturas del área suburbana de Puerto Príncipe, y escenario de choques entre las bandas que buscan extender su dominio.

Cerca de 1.5 millones de haitianos son desplazados internos por la violencia, según una estimación de junio de la Organización Internacional para las Migraciones, que subrayó que los ataques no se limitan únicamente a la capital.

La ONU respaldó la conformación de una fuerza de represión de las bandas, para apoyar a las desbordadas fuerzas policiales en Haití. Esta fuerza deberá contar, a largo plazo, con 5 mil 500 policías y militares extranjeros, pero se desconoce el número que ya ha sido desplegado.

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