De La Espriella declara terroristas a todos los grupos criminales y anuncia estrategia de seguridad nacional

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De la Espriella presenta estrategia de seguridad nacional. Foto: AFP

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, presentó este lunes 24 de agosto su estrategia integral de seguridad y orden público, con una nueva postura frente al crimen organizado y los grupos armados ilegales.

Desde Bogotá, el mandatario afirmó que su gobierno dejará atrás las distinciones entre organizaciones criminales y anunció que todas serán tratadas bajo una misma categoría: terroristas. La medida, dijo, busca unificar la respuesta del Estado frente a la violencia.

Presidente De La Espriella anuncia estrategia integral de seguridad: todos los

grupos criminales serán tratados como terroristas. pic.twitter.com/HV5dJcog7K — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 25, 2026

De La Espriella ordena estrategia contra grupos criminales

“Todos son terroristas y los vamos a tratar como tal”, afirmó Abelardo De La Espriella al presentar los lineamientos de su estrategia de seguridad.

El presidente de Colombia también ordenó crear de inmediato un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, integrado por el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, con participación de la Fiscalía y la Judicatura.

Según lo mencionado, la estrategia contempla acciones contra las estructuras que realizan extorsión, así como contra sus redes de apoyo y fuentes de financiamiento.

Seguridad en Colombia contempla atacar finanzas criminales

De La Espriella ordenó reactivar la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) bajo el liderazgo de la exfiscal Marta Lurreyes. El organismo tendrá acceso a información bancaria de los últimos cuatro años y trabajará junto con la Policía y el sistema financiero.

También anunció la reactivación de:

El sistema de recompensas.

Los operativos de redadas.

La red de cooperantes.

Traslados carcelarios urgentes para evitar extorsiones desde las prisiones.

En materia migratoria, el presidente instruyó a Migración Colombia para realizar esta semana operativos coordinados con la Policía de Barranquilla contra la migración ilegal y la delincuencia extranjera.

Fuerza Pública y combate a la extorsión

El mandatario pidió que la Fuerza Pública opere de manera coordinada y anunció cuerpos élite de fiscales y jueces especializados para cada ciudad.

La estrategia también contempla combatir el cártel de tierras y el préstamo gota a gota, el cual De La Espriella señaló como una práctica que afecta a 12 millones de colombianos.

Por último, el presidente advirtió que la próxima reunión con las autoridades tendrá como objetivo revisar la ejecución de las medidas anunciadas y no únicamente realizar un diagnóstico.

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