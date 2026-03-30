Avión sufre avería durante el despegue en Brasil y se incendia uno de sus motores

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Foto: AFP | Ilustrativa

El aeropuerto de Sao Paulo registró afectaciones este domingo luego de que la caída de escombros del motor izquierdo de un avión provocó un incendio junto a la pista luego de que éste explotó, obligando a la aeronave a regresar a los pocos minutos de su despegue.

Pese a lo aparatoso de las imágenes captadas al momento del incidente, no se registraron personas lesionadas ni afectaciones mayores a las operaciones, luego de que el avión pudo volver a tierra pese a la falla técnica, reprogramándose.

¿Qué pasó con el avión con el incendio en un motor?

Este domingo, poco antes de las 23:00 hora local, despegó del Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos, en Brasil, el vuelo DL0104 de Delta Air Lines con destino a Atlanta, Estados Unidos, cuando alrededor de los 10 minutos de vuelo se incendió el motor izquierdo.

Tras el hecho, que quedó grabado en video, la Torre de Control avisó a los pilotos, quienes indicaron haberse percatado de las pequeñas explosiones, a la vez que solicitaron volver a aterrizar a fin de evitar una catástrofe.

Por ello, el avión Airbus A330-300 volvió a la terminal de la que acababa de salir, donde los pasajeros llevan casi cuatro esperando otra aeronave para realizar su vuelo hacia Georgia, Estados Unidos, mientras que no se reportó ninguna persona herida.

Lo que sí, la caída de escombros del fuselaje y la tapa del motor en llamas dejó afectaciones en tierra, cuando se incendió parte del pasto que rodea la pista de despegue, sin que se reportara la suspensión de las operaciones, toda vez que éste fue apagado rápidamente.

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