Con posible acuerdo a la vista, según Trump, Pakistán alza la mano para acoger pláticas entre Irán y Estados Unidos

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Foto: AFP

Este domingo, el presidente estadounidense Donald Trump reiteró estar cerca de un acuerdo con Irán tras el cambio en el régimen que han significado las operaciones armadas conjuntas con Israel.

Mientras tanto, Pakistán aseguró estar dispuesto a mediar y acoger las conversaciones entre Estados Unidos y la república islámica, a fin de alcanzar un cese al conflicto armado y asegurar la paz en la región.

¿Por qué dice Trump que está cerca un acuerdo con Irán?

El presidente Donald Trump afirmó este domingo que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán propició un cambio de régimen en la república islámica, asegurando estar cerca de un acuerdo para poner fin al conflicto que se arrastra desde hace más de un mes.

Su afirmación buscó calmar a los mercados, nerviosos por la falta de perspectiva para terminar el conflicto que ha trastornado los mercados mundiales, con el petróleo a más de 100 dólares el barril.

“Creo que vamos a llegar a un acuerdo con ellos, estoy bastante seguro… pero ya hemos tenido un cambio de régimen”, declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One, al destacar el número de dirigentes iraníes muertos en la guerra de un mes. Agregó que “estamos tratando con personas distintas a cualquiera con las que se haya tratado antes. Es un grupo de gente completamente diferente. Así que yo consideraría que eso es un cambio de régimen”.

El estadounidense aseguró también que Irán permitirá el tránsito de 20 buques petroleros por el estrecho de Ormuz, un punto clave por donde pasa 20% de la producción mundial de petróleo. Irán mantiene el estrecho bloqueado desde el inicio del conflicto.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subió 3.23% a 102.86 dólares en el comercio matinal asiático, mientras que el Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, despuntaba 2.95% a 115.89 dólares.

Horas antes de la manifestación de Trump, Irán acusó a Estados Unidos de planear “en secreto” una ofensiva terrestre mientras lleva a cabo públicamente esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra. En tanto, el ejército israelí afirmó haber bombardeado un sitio clave de producción de misiles en Irán, al tiempo que denunció un ataque en una zona industrial del sur de Israel.

“La gente se despierta cada día preocupada ante un futuro incierto”, confía a la AFP Farzaneh, una iraní de 62 años, desde la ciudad de Ahvaz. Y todo esto mientras “nadie desea realmente la guerra”, lamenta.

Un apagón afectó en la noche del domingo a Teherán y varias zonas aledañas, tras ataques contra la infraestructura eléctrica.

Alistan conversaciones de paz

A la par, los cancilleres de Turquía, Pakistán, Egipto y Arabia Saudita se reunieron este domingo en Islamabad, la capital pakistaní, para conversaciones sobre el conflicto.

Ahí, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, declaró que su país está dispuesto a mediar y acoger “conversaciones sustantivas” entre Estados Unidos e Irán para poner fin a su conflicto, y destacó el creciente apoyo a sus esfuerzos de paz.

Pese a que Trump anticipó un acuerdo cercano para terminar con el conflicto, Irán continuó sus ataques contra instalaciones energéticas y productivas de sus vecinos del Golfo. Igualmente, Israel atacó una planta en Teherán donde el Ministerio de Defensa de Irán produce componentes clave para la fabricación de misiles balísticos.

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron que bombardearon con misiles balísticos un complejo industrial en el sur de Israel en respuesta “a los ataques del eje estadounidense-sionista a centros industriales” en el país.

En Líbano, los ataques israelíes provocaron mil 238 muertos desde el inicio de la guerra el 2 de marzo, incluidos 124 niños, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó este domingo al ejército “expandir” la zona de seguridad en este país vecino para “neutralizar” la amenaza del movimiento chiita Hezbolá.

La Fuerza de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) anunció este lunes la muerte de uno de sus cascos azules después de que un proyectil alcanzara una de sus posiciones en el sur del país.

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