Embarcación rusa llegará a Cuba con petróleo el martes, y Estados Unidos no intentará detenerla

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Foto: Getty Images/Ilustrativa

Pese al bloqueo energético de facto de Estados Unidos contra Cuba, este martes llegará a la isla con grave escasez de energía un petrolero ruso con sanciones estadounidenses. Al respecto, Trump aseguró no tener ningún problema con el envío.

El Anatoly Kolodkin, que transporta 730 mil barriles de crudo, avanzaba el noreste de Cuba el domingo, de acuerdo con el rastreador marítimo MarineTraffic. El petrolero, que navega a 12 nudos, tiene ahora prevista su llegada al puerto occidental de Matanzas el martes. Anteriormente se esperaba que llegara el lunes.

Sería el primer cargamento de petróleo que llega a la isla desde enero y aportaría un alivio temporal a un país de 9.6 millones de habitantes que atraviesa una crisis energética y económica cada vez más profunda.

La isla comunista perdió a su principal aliado regional y proveedor de petróleo en enero, Venezuela, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro.

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó anteriormente con imponer aranceles a cualquier país que enviara petróleo a Cuba e incluso ha sugerido la posibilidad de “tomar” la isla. Sin embargo, este domingo, Trump aseguró que no tiene ningún problema con que Moscú entregue petróleo a Cuba.

“Cuba está acabada, tienen un mal régimen, tienen dirigentes muy malos y corruptos, y consigan o no un barco de petróleo, no va a importar”, dijo Trump a periodistas, a lo que agregó que “yo preferiría dejar que entre, ya sea de Rusia o de cualquier otro, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas que se necesitan”.

Jorge Piñón, experto en el sector energético de Cuba de la Universidad de Austin, en Texas, expresó su sorpresa de que Estados Unidos no intentara interceptar el buque cisterna ruso antes de que se acercara tanto a Cuba. “Creo que, a estas alturas, las probabilidades de que Estados Unidos intente detenerlo han desaparecido prácticamente”.

Citando a un funcionario estadounidense anónimo informado del asunto, The New York Times había señalado previamente que la Guardia Costera de Estados Unidos permitió el avance del petrolero a Cuba. La Guardia Costera estadounidense no respondió a una solicitud de comentarios.

Cortes diarios

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha impuesto medidas de emergencia, incluido un estricto racionamiento de la gasolina. Advirtió este mes que “cualquier agresor externo se encontrará con una resistencia irrompible”.

Mientras, los precios de los combustibles se han disparado, el transporte público se ha reducido drásticamente y algunas aerolíneas han suspendido sus vuelos a Cuba. El país sufrió siete apagones a nivel nacional desde principios de 2024, dos de ellos ocurridos este mismo mes, que han provocado inusuales protestas.

En la última semana, un convoy de ayuda humanitaria llevó a Cuba, por aire y por mar, más de 50 toneladas de medicinas, alimentos, paneles solares y otros bienes, y el sábado dos veleros hicieron los últimos envíos desde México.

El Anatoly Kolodkin, que se encuentra bajo sanciones estadounidenses, cargó petróleo en el puerto ruso de Primorsk el 8 de marzo. Fue escoltado por un buque de la Armada rusa a través del canal de la Mancha; sin embargo, las dos embarcaciones se separaron una vez que el petrolero ingresó en el océano Atlántico, informó la Marina Real británica.

Otro buque que, según se informó, transportaba diésel ruso a Cuba, el “Sea Horse”, con bandera de Hong Kong, llegó en su lugar a Venezuela a principios de esta semana.

Diesel, una “necesidad urgente”

Una vez que el crudo del “Anatoly Kolodkin” llegue a Cuba, se tardaría entre 15 y 20 días en procesar el petróleo y otros 5 a 10 días en distribuir sus productos refinados, señaló Piñón. “La necesidad urgente hoy en Cuba es el diésel”, afirmó el exejecutivo del sector petrolero.

El cargamento ruso podría transformarse en 250 mil barriles de diésel, cantidad suficiente para cubrir la demanda del país durante unos 12.5 días, según Piñon.

Indicó que el gobierno tendría que decidir si destina el combustible a los generadores eléctricos de respaldo o a los autobuses, tractores y trenes necesarios para mantener la economía en marcha durante dos semanas.

“Si fuera Díaz-Canel, o la persona encargada de tomar la decisión, me preguntaría: ‘Bien, ¿a dónde dirijo este diésel?'”, aseguró, para agregar “¿Quiero generar más electricidad para que haya menos apagones? ¿O prefiero destinarlo al sector del transporte?”.

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