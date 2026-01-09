Ayatolá Alí Jamenei responde a Trump reiterando que no cederá ante “vándalos”; Irán lleva más de 12 horas sin internet

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters

Mientras Irán encara una nueva jornada de movilizaciones contra la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida, sumido en un corte de Internet desde la noche del jueves, su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, insistió en que la república islámica “no cederá” ante los manifestantes antigubernamentales, a quienes calificó de “vándalos” y “saboteadores”, en un discurso transmitido este viernes por la televisión estatal.

En sus primeras declaraciones sobre las crecientes protestas contra el gobierno, que iniciaron a finales de diciembre pasado, Jamenei afirmó que las manos del estadounidense Donald Trump “están manchadas con la sangre de más de un millar de iraníes”.

De igual forma, el líder vaticinó que el “arrogante” presidente estadounidense será “derrocado”, como lo fue la dinastía imperial que gobernó Irán hasta la revolución de 1979.

Irán, en “silencio” digital

La organización NetBlocks, dedicada a dar seguimiento al Internet a nivel internacional, apuntó este viernes que Irán llevaba doce horas de corte, a las 22:00 horas, con la conectividad “al uno por ciento de los niveles habituales”.

“Las autoridades impusieron un bloqueo de Internet a nivel nacional para suprimir las grandes manifestaciones mientras encubre las informaciones sobre brutalidad por parte del régimen”, afirmó, antes de señalar que el objetivo es “dificultar el derecho de la población a comunicarse en un momento crítico”.

Por ahora no información sobre el alcance de las nuevas manifestaciones, en parte debido al corte de los servicios de Internet, tras más de una semana de protestas antigubernamentales que habrían dejado hasta ahora más de 30 muertos y más de 2 mil detenidos, según organizaciones civiles.

Reza Pahlevi, hijo del derrocado sah de Irán durante la Revolución Islámica de 1979, hizo a última hora del jueves un llamado a la población a “salir a las calles y, como un frente unido, corear sus demandas”, al tiempo que criticó la decisión de Teherán de “cortar todas las líneas de comunicación”, incluido el bloqueo de Internet. “La represión contra la población no quedará sin respuesta”, dijo.

“Gran nación de Irán, los ojos del mundo están sobre vosotros”, apuntó en un mensaje en redes sociales, donde “advirtió” al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, que “el mundo y el presidente de Estados Unidos (Donald Trump) vigilan de cerca”, agregando un “quiero dar las gracias al líder del mundo libre, Trump, por reiterar su promesa de hacer que el régimen rinda cuentas”.

“Es hora de que otros, incluidos los líderes europeos, sigan su ritmo, rompan su silencio y actúen de forma más decisiva en apoyo al pueblo de Irán. Les pido que usen todos los recursos técnicos, financieros y diplomáticos para restaurar las comunicaciones del pueblo iraní para que su voz y su voluntad puedan ser escuchadas y vistas. No dejen que las voces de mis valientes compatriotas sean silenciadas”, zanjó.

Hasta ahora, las protestas de los últimos años no han estado marcadas por los llamamientos de Pahlevi desde el exilio, dado que hay dudas sobre si su figura cuenta realmente con una base importante de apoyos dentro del país centroasiático tras la caída del régimen de su padre en la Revolución Islámica.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.