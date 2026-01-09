Tormenta deja sin electricidad a cientos de hogares en Francia y Gran Bretaña

GENERANDO AUDIO...

FOTO: Reuters

Unos 380 mil clientes se quedaron sin electricidad en la mañana de este viernes en Francia tras el paso de la tormenta Goretti, que azotó el noroeste del país con vientos que superaron los 200 kilómetros por hora en algunos lugares, informó el operador de la red Enedis.

La mayoría de los hogares afectados se encuentran en la región Normandía, en primera línea frente a la tempestad durante la noche, pero también se han visto afectadas Bretaña, Picardía e Île-de-France (13.500), precisó Enedis en un comunicado.

Las autoridades no registraron víctimas graves por las inclemencias meteorológicas en los primeros balances del viernes por la mañana.

Francia emitió alertas en una treintena de departamentos del noroeste y ordenó el cierre de escuelas este viernes.

Tormenta Goretti también afecta a Gran Bretaña

En Gran Bretaña, 57 mil hogares estaban sin electricidad, según la Red Nacional, después de que la tormenta Goretti trajo más nieve al país después de una semana de clima helado.

Se espera que cientos de escuelas estén cerradas en Escocia y partes del centro de Inglaterra, lo que ha sido particularmente afectado por Goretti.

Los operadores ferroviarios en esa parte de Inglaterra han advertido a los clientes que no viajen, y algunos servicios están suspendidos.

