Gobierno interino de Venezuela libera presos políticos

GENERANDO AUDIO...

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. Foto: AFP

Un “número importante” de personas detenidas por razones políticas, entre ellas ciudadanos extranjeros, comenzaron a ser liberadas este jueves en Venezuela, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sin precisar cifras oficiales.

Se trata de las primeras excarcelaciones desde que Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina, tras la operación militar de Estados Unidos del pasado 3 de enero que derivó en la captura del expresidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, quienes actualmente se encuentran en Nueva York enfrentando cargos judiciales, entre ellos narcotráfico.

Gobierno habla de gesto unilateral

Rodríguez aseguró que la decisión responde a un intento por favorecer la convivencia pacífica en el país.

“Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, declaró el jefe del Parlamento ante la prensa en el Palacio Legislativo.

🇻🇪URGENTE| Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, declaró que liberarán a presos políticos del país, incluidos extranjeros. pic.twitter.com/Wkxxhy3pvM — Azucena Uresti (@azucenau) January 8, 2026

Añadió que los procesos de excarcelación ya están en marcha, aunque evitó detallar cuántas personas serán beneficiadas o bajo qué condiciones legales se realizarán las liberaciones.

El dirigente oficialista subrayó que se trata de un “gesto unilateral del gobierno bolivariano”, y agradeció la mediación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, del presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y del gobierno de Catar, quienes, dijo, atendieron el llamado de la presidenta interina.

Foro Penal confirma liberaciones en curso

La oenegé Foro Penal, organización dedicada a la defensa de detenidos por razones políticas en Venezuela, confirmó que ya existen casos concretos de personas que recuperan su libertad.

“¡Buenas noticias!”, escribió en la red social X el abogado Alfredo Romero, director de la organización.

“Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros”, añadió.

Foro Penal mantiene un registro actualizado de 806 presos políticos en Venezuela, de los cuales 175 son militares, cifra que podría modificarse conforme avance el proceso de excarcelaciones anunciado por el gobierno interino.

Hasta el momento, no se ha publicado una lista oficial de las personas liberadas ni se ha precisado si las excarcelaciones incluirán medidas cautelares o libertad plena.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.