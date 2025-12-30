Caos ferroviario en Europa: suspenden trenes en ciudades clave

Eurostar. Foto: AFP.

La compañía ferroviaria Eurostar anunció este martes la suspensión de “todos los trenes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas” hasta nuevo aviso, tras un problema eléctrico en el Eurotúnel, infraestructura ferroviaria que cruza el Canal de la Mancha, y recomendó a los pasajeros posponer viajes programados.

La compañía informó que la afectación se originó por un fallo en el suministro eléctrico aéreo en el Túnel del Canal de la Mancha, lo que derivó en una posterior avería de un tren del servicio Le Shuttle, encargado del transporte de vehículos. Como consecuencia, el operador ferroviario advirtió que es probable que se presenten retrasos importantes y cancelaciones de última hora en sus trayectos.

Eurostar reporta afectaciones por problema eléctrico en el Eurotúnel

En un aviso publicado en su sitio web, Eurostar señaló que las condiciones actuales del servicio no permiten garantizar la circulación normal de los trenes. Por ello, recomendó de manera expresa a los usuarios no acudir a la estación a menos que ya cuenten con un billete confirmado.

El operador reiteró que, ante la situación, los pasajeros deben considerar reprogramar sus desplazamientos para una fecha posterior, debido a la inestabilidad del servicio ferroviario causada por el problema eléctrico registrado en el Eurotúnel.

Retrasos y cancelaciones afectan rutas entre Londres y París

La afectación también fue confirmada por National Rail, que informó en su página web sobre los problemas en el servicio de Eurostar entre la Estación Internacional de St. Pancras, en Londres, y París Norte, como resultado de la falla en el suministro eléctrico de la infraestructura.

De acuerdo con National Rail, los trenes que logran circular en esta ruta están sujetos a retrasos importantes y cancelaciones de última hora, por lo que reiteró el llamado a los viajeros a no desplazarse a las estaciones si no cuentan con un billete previamente adquirido.

Recomendaciones de viaje ante las cancelaciones de Eurostar

Tanto Eurostar como National Rail coincidieron en la recomendación de posponer los viajes y evitar acudir a las estaciones ferroviarias mientras persistan los problemas técnicos en el Eurotúnel. Las compañías señalaron que la situación continúa bajo seguimiento y que las afectaciones dependen de la evolución del problema eléctrico.

