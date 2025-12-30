Gustavo Petro, presidente de Colombia, anuncia aumento histórico del salario mínimo

GENERANDO AUDIO...

Gustavo Petro anuncia aumento del salario mínimo en Colombia. Foto: AFP

Este lunes 29 de diciembre, bajo la consigna “Arriba los de Abajo”, Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció un aumento del 23.7% del salario mínimo. Este cambio es el mayor en los últimos 25 años y se pondrá en marcha a partir del 2026.

Con el aumento del 23,7% y el subsidio para el transporte, el salario mensual subirá de un millón 623 mil 500 a dos millones de pesos colombianos. De esta manera, el Gobierno de Colombia pretende mejorar la calidad de vida de la población mientras enfrenta un aluvión de críticas del sector empresarial, que califica la medida de insostenible.

Opiniones divididas tras el aumento del salario mínimo en Colombia

Economistas advierten que el aumento podría tener impactos negativos sobre la inflación, la informalidad y el costo de vida, en alza en el país. Por ejemplo, según el Banco de la República, en Colombia se estima una inflación alrededor del 4% para el 2026. Por su parte, de acuerdo con analistas, se espera una subida del PIB de entre 2.6% y 2.7% hacia finales del año.

El incremento acumulado del salario mínimo bajo el mandato de Petro en los últimos tres años fue del 42,4%, según el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, según cifras del departamento de estadística estatal DANE, cerca al 50% de los trabajadores colombianos no llegan a ganar un salario mínimo,

