Embargan a hermanas y abogado de Maradona por apropiación y administración fraudulenta

Embargan a hermanas y abogado de Diego Maradona. Foto: Getty

Este lunes, en Argentina, las autoridades confirmaron el embargo de bienes a dos hermanas de Diego Armando Maradona. Además, su abogado, y tres personas más también fueron embargadas por presunta administración fraudulenta.

Una corte de apelaciones confirmó la imputación formal al que fuera abogado de Maradona, Matías Morla, y a dos de sus asistentes por administración fraudulenta de la marca Diego Maradona y sus derivados que, según sus hijos, debería haber sido cedida a ellos tras la muerte del futbolista. El fallo dice que los actos de los imputados afectaron los derechos de los herederos.

Dos de las hermanas del ídolo argentino, Rita y Claudia Maradona, además de una escribana, están imputadas como colaboradoras en la ejecución del hecho. A ellas, junto al resto de los acusados, se les impuso un embargo de dos mil millones de pesos, casi 1.36 millones de dólares.

Hijas de Maradona acusaron de apropiación a los imputados

La causa comenzó en 2021, cuando dos de las hijas de Maradona, Dalma y Giannina, acusaron a Morla y al resto de los imputados de apropiarse de la marca con el nombre de su padre, que incluye millonarios contratos en distintos países. Luego se sumaron los otros tres hijos del ’10’.

“Todo llega”, escribió en su cuenta de Instagram Gianinna Maradona, tras la difusión del fallo.

Posibles responsables por muerte de Maradona también enfrentan juicio

El proceso judicial por la marca se lleva adelante en paralelo al juicio a ocho profesionales de salud para determinar su responsabilidad en la muerte de Maradona. Un primer juicio fue anulado en mayo tras el apartamiento de una de las magistradas, acusada de realizar un documental clandestino sobre el proceso. Un nuevo tribunal dispuso que el juicio por la muerte del ídolo se reinicie el 17 de marzo.

