Carney rechaza dichos de Trump en Davos: “Canadá no existe gracias a EE. UU.”

Mark Carney dio un discurso en Quebec, Canadá. Foto: AFP

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, rechazó este jueves las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que Canadá “vive gracias” a su país. Desde Quebec, Carney sostuvo que la prosperidad canadiense es resultado de sus propios ciudadanos y no de Washington.

“Canadá no existe gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses”, afirmó el primer ministro, al defender la soberanía y el futuro del país en medio de un clima de tensión bilateral.

Respuesta tras los señalamientos de Trump en Davos

Las declaraciones de Carney se producen luego de que Trump reiterara en el Foro Económico Mundial de Davos comentarios sobre una posible anexión de Canadá, dichos que han marcado el tono de la relación bilateral desde su regreso a la Casa Blanca.

Un día antes, Carney participó en Davos con un discurso en el que advirtió sobre una ruptura del sistema de gobernanza global liderado por Estados Unidos y llamó a las potencias medianas, como Canadá, a redefinir su papel internacional y defender valores democráticos.

Cruce de declaraciones entre ambos líderes

Trump respondió también desde Davos y acusó a Carney de no mostrarse agradecido. “Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuérdalo, Mark, la próxima vez que hagas declaraciones”, dijo el mandatario estadounidense, en un nuevo intercambio verbal que refleja el distanciamiento político entre ambos gobiernos.

