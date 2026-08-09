China lleva 1,400 vuelos cancelados y 99 mil evacuados ante llegada del tifón Dolphin

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Foto: AFP

La costa este de China, densamente poblada, se prepara para la llegada del tifón Dolphin, que provocó la cancelación de más de mil vuelos, evacuaciones y una alerta máxima de parte de las autoridades.

Cerca de mil 400 vuelos hacia y desde los dos principales aeropuertos de Shanghái fueron cancelados el domingo, informó la televisión estatal CCTV. El aeropuerto de la ciudad vecina de Hangzhow tuvo 270 vuelos cancelados, según CCTV.

El tifón Dolphin, que los últimos días descargó fuertes lluvias y vientos en la isla japonesa de Okinawa, deberá tocar tierra la noche del domingo o la madrugada del lunes en la provincia de Zhejiang o la vecina Fujian.

En Okinawa, siete personas sufrieron heridas menores, incluyendo un hombre de más de 100 años que fue arrastrado por las ráfagas y se golpeó la cabeza al caer, indicó el gobierno de la isla. Para la tarde del domingo, 5 mil 290 hogares de Okinawa estaban sin electricidad, dijo la empresa regional Okinawa Electric Power.

En Taiwán se suspendieron decenas de servicios de transbordador marítimo y más de 180 vuelos fueron cancelados por la tormenta que pasó el domingo por el norte de la isla con fuertes aguaceros y vientos.

El Centro Meteorológico Nacional (CMN) de China emitió la mañana del domingo una alerta roja de tifón, la más elevada, al advertir de “extraordinarias lluvias torrenciales” en algunas partes del este y centro de Zhejiang. También se prevén fuertes precipitaciones en Shanghái y partes de Fujian, Anhui y Jiangsu hasta la tarde del lunes, dijo el CMN.

Cerca de 99 mil personas fueron reubicadas en Fujian la noche del sábado antes de la llegada de la tormenta, según la agencia noticiosa estatal Xinhua.

El tifón Dolphin llega a China dos semanas después de que el tifón Noul arremetiera contra la provincia sureña de Guandong. Tres personas murieron y centenares de casas fueron dañadas por Noul en Filipinas antes de llegar a China.

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