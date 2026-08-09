Columbia Británica, Canadá, declara emergencia por incendio y evacúa a más de 21 mil personas

GENERANDO AUDIO...

Incendio. Foto: AFP

Las autoridades de Columbia Británica, Canadá, declararon este sábado el estado de emergencia provincial por la rápida expansión del incendio forestal Bald Range, en la zona de Summerland.

El fuego ha obligado a emitir órdenes de evacuación para unas 21 mil 700 personas, mientras las llamas avanzan en el valle de Okanagan, al este de Vancouver. Las autoridades advirtieron que las condiciones cambian rápidamente.

LAMENTABLE 🔥

Feroz incendio forestal en el oeste de Canadá 🇨🇦



Más de 20,000 personas han recibido orden de evacuación en las últimas horas tras la virulenta progresión que ha registrado el incendio declarado el viernes en la región de la Columbia Británica.… pic.twitter.com/uDRmwhUySh — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 8, 2026

Incendio en Columbia Británica obliga a miles a evacuar

El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, informó que la declaración permitirá al Gobierno provincial tomar medidas adicionales para enfrentar los incendios, entre ellas disponer de alojamientos y establecer restricciones locales de viaje si fuera necesario.

We've declared a provincewide State of Provincial Emergency as the new, fast-moving Bald Range wildfire forces thousands of people from their homes in the Summerland area.



At every step, we're focused on ensuring that emergency crews have the tools they need to protect people. pic.twitter.com/fV84HEjMDl — David Eby (@Dave_Eby) August 8, 2026

Eby calificó la situación en Summerland como dinámica y peligrosa. Explicó que la orden de evacuación busca proteger a la población y permitir que los bomberos forestales y agentes de la Policía Montada de Canadá concentren sus labores en las zonas más afectadas.

Hemos declarado un Estado de Emergencia Provincial a nivel provincial, ya que el nuevo incendio forestal de Bald Range, de rápido movimiento, obliga a miles de personas a abandonar sus hogares en el área de Summerland.

Bald Range consume miles de hectáreas en pocas horas

El incendio Bald Range registró un crecimiento acelerado. De acuerdo con las autoridades de Summerland, las llamas consumieron alrededor de 5 mil hectáreas en apenas tres horas. Con este avance, la superficie afectada por el incendio llegó a unas 9 mil 500 hectáreas.

Cliff Chapman, director de operaciones contra incendios forestales de Columbia Británica, describió a Bald Range como uno de los incendios más difíciles que han enfrentado.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a las indicaciones oficiales debido a la rapidez con la que pueden cambiar las condiciones.

There are no words that can fully express my gratitude to our BC Wildfire Service professionals for their extraordinary efforts on the Bald Range wildfire over the last 24 hours.



Thank you for everything you’re doing to protect people, homes and communities.#BCWildfire pic.twitter.com/RtbgzkrvgO — Ravi Parmar (@rparmar_BC) August 9, 2026

Evacuaciones afectan a miles de personas y propiedades

El último balance provincial reportó 40 órdenes de evacuación activas en diferentes zonas de Columbia Británica. Estas medidas afectan a aproximadamente 13 mil 200 propiedades y obligaron a unas 21 mil 700 personas a abandonar sus hogares.

Además, permanecen activas 49 alertas de evacuación, que involucran a unas 4 mil 800 propiedades y alrededor de 9 mil 700 personas. Por ahora, en las zonas bajo alerta, los residentes deben estar preparados para salir con poca anticipación si las condiciones empeoran.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.