Cocodrilo devora a mujer en Indonesia; video causa terror

Cocodrilo de 4 metros devora a mujer en Indonesia. Foto: Getty images

Una mujer fue devorada por un cocodrilo de 4 metros cuando recolectaba almejas en el río Luan Boya, en Simeulue, Indonesia. La víctima, identificada por medios locales como Jusmitawati, de 35 años, ingresó al agua y fue atacada en cuestión de segundos.

El video del cocodrilo con el cuerpo en sus fauces se viralizó y desató alarma en redes sociales.

Advertencia: el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

La tragedia ocurrió en el estuario del río, una zona donde es común la práctica conocida como “lokan”, que consiste en recolectar almejas para consumo o venta. Según los reportes, la mujer acudió con una amiga, quien se quedó en la orilla y alertó a vecinos al notar su desaparición.

Cocodrilo de 4 metros ataca en Indonesia

El cocodrilo emergió varias veces con el cuerpo de la mujer ante la mirada de decenas de habitantes. En los videos se observa a residentes siguiendo al reptil por la ribera mientras intentaban obligarlo a soltarla con palos y cuerdas.

Tras varios intentos, lograron recuperar el cuerpo. Sin embargo, la víctima ya no tenía signos vitales.

Autoridades piden evitar ríos con presencia de cocodrilos

Tras el ataque mortal en Simeulue, las autoridades reforzaron la vigilancia en ríos y zonas identificadas como hábitat de cocodrilos en Indonesia. Se exhortó a la población a:

Evitar ingresar a ríos peligrosos

Extremar precauciones al pescar o recolectar mariscos

Reportar cualquier avistamiento de fauna salvaje

