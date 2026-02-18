Desarticulan red transnacional de coyotes que operaba en Guatemala y México

GENERANDO AUDIO...

En el operativo se logró la captura de dos líderes. FOTO: Especial

Un total de 14 presuntos integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico ilegal de personas, entre ellos dos de sus principales líderes, fueron detenidos durante el Operativo Mercaderes de Migrantes Región Noroccidente en el departamento de Huehuetenango, Guatemala.

La fiscal de sección, María Esther Guzmán, explicó que el objetivo fue “desarticular una estructura criminal que se dedicaba específicamente al tráfico de migrantes y captación de los mismos”, tras una investigación iniciada por una denuncia de secuestro.

Las pesquisas permitieron establecer que la estructura denominada Mercaderes de Migrantes operaba principalmente en los municipios de Nentón y San Pedro Soloma, a 21 kilómetros de la línea fronteriza con Chiapas, donde captaban a migrantes nacionales y extranjeros con la promesa de trasladarlos hacia Estados Unidos a través de México.

De acuerdo con la fiscal, los integrantes brindaban hospedaje y alimentación en bodegas para generar confianza durante el trayecto. Sin embargo, ya en territorio mexicano, las víctimas eran secuestradas.

“Los migrantes ilegales durante el recorrido en territorio mexicano son secuestrados, por lo que solicitan a sus familiares diversas sumas de dinero, las cuales deben depositar en distintas cuentas tanto guatemaltecas como de otros países para liberarlos y continuar con el recorrido”, detalló Guzmán. Incluso, la organización enviaba fotografías y videos a los familiares para presionar el pago. “Les hacían creer a familiares que el migrante ya se encontraba en Estados Unidos, cuando él mismo se encontraba siendo torturado en territorio mexicano”, subrayó.

La investigación documentó al menos cinco eventos y múltiples denuncias que evidenciaron que la red cobraba entre 80 mil y 140 mil quetzales, es decir, aproximadamente entre 180 mil y 314 mil pesos mexicanos por persona, montos que eran depositados en distintas cuentas del sistema bancario.

Según la Fiscalía del país centroamericano, la estructura operaba al menos desde febrero de 2024, aunque no se descarta que su funcionamiento sea anterior. La organización estaba jerarquizada en coordinadores, operativos y colaboradores.

La estructura operaba al menos desde febrero de 2024. FOTO: Especial

“El rol del coordinador básicamente coordina el traslado de los migrantes desde la frontera de Gracias a Dios, municipio de Nentón, a través de territorio mexicano, con la finalidad de llegar a Estados Unidos de América”, explicó la fiscal.

En el operativo se ejecutaron 34 allanamientos, logrando la captura de dos coordinadores (líderes), tres operativos y varios colaboradores, además del decomiso de 13 vehículos, 283 mil 348 quetzales y 216 dólares, armas, droga y otros objetos de interés.

En la aldea Gracias a Dios, en Nentón, fueron capturados Nelson “N” y Glendy “N”, señalados por tráfico ilegal de guatemaltecos y asociación ilícita. También fueron detenidos Alejandro “N”, Esaú “N” y Carlos “N”, requeridos por lavado de dinero y otros activos, tráfico ilícito y asociación ilícita.

Asimismo, fueron aprehendidos Sebastián “N”, Lucía “N”, Augusto “N”, Lucio “N”, Ezequiel “N”, Luis “N”, Francisco “N” y Ceferino “N”, por lavado de dinero y otros activos. Regino “N” fue capturado por violencia contra la mujer.

La Fiscalía advirtió que muchas víctimas no lograban llegar a su destino. Algunas eran explotadas sexualmente en zonas fronterizas; otras, asesinadas por negarse a pagar o ser extorsionadas.

Como mensaje a la población, la fiscal María Esther Guzmán pidió no confiar en redes de tráfico ilegal.

“No confiemos en el traslado ilegal de migrantes hacia otros países, ya que muchas veces las mujeres, no solo las mujeres sino también los hombres, son explotados sexualmente durante el trayecto. El costo del traslado es bastante alto y finalmente no obtenemos el beneficio que necesitamos”, concluyó.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento