Perú ha destituido a siete presidentes en 10 años, desde 2016

El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino José Jerí por inconducta en sus funciones y falta de idoneidad para el cargo, tras un juicio político relámpago. La votación se resolvió con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones. Jerí había asumido el poder en octubre de 2025, luego de la destitución de Dina Boluarte.

Con su salida, Perú acumula siete jefes de Estado desde 2016, en una etapa marcada por la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Crisis en Perú: siete presidentes desde 2016

La inestabilidad política comenzó tras la elección de Pedro Pablo Kuczynski en julio de 2016. Su gobierno enfrentó desde el inicio a un Congreso dominado por la oposición. En marzo de 2018, y ante un inminente proceso de destitución vinculado al caso Odebrecht, Kuczynski renunció. Gobernó 20 meses.

Tras su salida, asumió el entonces vicepresidente Martín Vizcarra. Su mandato estuvo marcado por reformas anticorrupción y constantes choques con el Parlamento. El 10 de noviembre de 2020 fue destituido por “incapacidad moral permanente”, figura constitucional que permite al Congreso remover al mandatario. Permaneció 32 meses en el poder.

La destitución de Vizcarra abrió paso al entonces titular del Congreso, Manuel Merino. Su gestión duró apenas cinco días, del 10 al 15 de noviembre de 2020. Renunció tras protestas masivas en Lima y otras ciudades, que dejaron dos fallecidos y decenas de heridos.

Ante la presión social, el Congreso eligió como presidente interino a Francisco Sagasti. Su mandato de transición se extendió hasta julio de 2021. Sagasti completó el periodo convocando elecciones y entregó el poder sin procesos judiciales en su contra, convirtiéndose en el único mandatario de esta etapa que terminó su encargo.

En 2021 llegó al poder Pedro Castillo, un maestro rural que prometía representar a los sectores más vulnerables. Sin mayoría en el Congreso y enfrentando investigaciones, intentó disolver el Parlamento el 7 de diciembre de 2022. Ese mismo día fue destituido. Su remoción generó protestas que dejaron decenas de muertos en distintas regiones.

Tras la salida de Castillo, asumió la vicepresidenta Dina Boluarte, quien se convirtió en la primera mujer en gobernar Perú. Su gestión enfrentó movilizaciones y cuestionamientos políticos. El 10 de octubre de 2025 fue destituida por el Congreso tras un juicio político por incapacidad para el cargo.

El vacío fue ocupado por José Jerí, entonces presidente del Congreso, quien asumió como mandatario interino. Su gestión duró menos de cinco meses antes de ser removido este martes.

Choque de poderes y fragmentación política

El patrón común en esta década ha sido la confrontación constante entre un Congreso con amplias facultades y presidentes sin respaldo parlamentario sólido. La figura de “incapacidad moral permanente” ha sido utilizada en varios procesos de destitución.

La fragmentación partidaria y la falta de consensos han impedido la estabilidad institucional. En los últimos 10 años, solo un presidente logró completar su mandato, mientras que los demás enfrentaron renuncias o destituciones.

Con la destitución de José Jerí, el Congreso deberá activar el mecanismo constitucional para definir quién asumirá la presidencia interina. El proceso ocurre en un contexto de incertidumbre política y presión social.

La nueva designación marcará el siguiente capítulo en una crisis que comenzó en 2016 y que mantiene a Perú en un ciclo continuo de cambios presidenciales.

