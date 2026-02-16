Comparece ante tribunal uno de los atacantes que dejó 15 muertos en una playa de Sídney en inicio de juicio

GENERANDO AUDIO...

Foto: Policía de Nueva Gales del Sur/Folleto vía REUTERS

Naveed Akram, detenido por el tiroteo masivo efectuado junto a su padre en diciembre pasado, que dejó 15 muertos en una playa de Sídney, compareció este lunes por primera vez ante un tribunal mientras enfrenta casi 60 cargos, incluidos asesinato y ataque terrorista.

El joven de 24 años declaró ante el Tribunal local de Downing a través de una videollamada desde una habitación en la prisión de Goulburn, una cárcel de máxima seguridad situada en Nueva Gales del Sur.

En una breve audiencia recogida por el diario Brisbane Times, Akram solo habló respondiendo afirmativamente cuando la magistrada Sharon Freund le preguntó si había escuchado el debate en la sala acerca de las órdenes judiciales emitidas en diciembre que protegen la identidad de los supervivientes del ataque, si bien permite autoidentificarse a aquellas víctimas que deseen hacer pública su historia.

El abogado del detenido, Ben Archbold, señaló en declaraciones recogidas por la cadena australiana ABC que su cliente está “tan bien como se puede esperar”. “Todo el mundo sabe que es una prisión de máxima seguridad, con condiciones muy duras”, afirmó al término de la audiencia.

Por otra parte, defendió que Akram “es solo un cliente, y es un cliente que necesita ser representado y no permitimos que nuestra opinión personal se interponga en nuestras obligaciones profesionales”. “Todo lo que hemos hecho es iniciar el proceso, estamos esperando a que se entregue el informe (de pruebas), no hay nada más que pueda decir”, agregó sobre el caso que volverá a los tribunales en el mes de abril.

El atacante y su padre, Sajid Akram, de 50 años, fallecido durante el operativo policial, asaltaron la playa de Bondi, en Sídney, a mediados de diciembre de 2025, dejando al menos 15 muertos y decenas de heridos, en medio de una celebración de la festividad judía de la Janucá. Unas 2 mil personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento.

