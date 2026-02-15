“Quiero seguir en pie y digna: Gisèle Pelicot

GENERANDO AUDIO...

Gisèle Pelicot revela porqué escribió un libro de memorias. Foto: AFP

La francesa Gisèle Pelicot afirmó que busca recuperar una vida tranquila y feliz tras el proceso judicial que la convirtió en símbolo mundial contra la violencia sexual, con motivo de la publicación de su libro Un himno a la vida, que saldrá el 17 de febrero en 22 idiomas.

La mujer explicó que, después del juicio contra su exmarido y decenas de acusados por violación, decidió centrarse en el futuro y reconstruirse emocionalmente. Señaló que, pese a los periodos más oscuros, siempre trató de encontrar momentos de alegría y mantenerse firme. Su objetivo, dijo, es permanecer “en pie y digna”.

Un libro para reconstruirse

Las memorias fueron escritas junto con la periodista Judith Perrignon, a quien confió la narración de su historia personal. En ellas no solo relata el caso judicial, sino también la vida de tres generaciones de mujeres de su familia, cuya fortaleza, aseguró, marcó su capacidad para enfrentar el trauma.

Indicó que escribir la obra fue un proceso doloroso, pero también necesario para responder a quienes la apoyaron. Además, explicó que necesitó acompañamiento psicológico para afrontar medio siglo de recuerdos atravesados por los crímenes cometidos en su contra.

El impacto familiar

La autora señaló que una experiencia así no une automáticamente a una familia y que cada uno de sus hijos intenta reconstruirse a su manera. Destacó el sufrimiento de su hija, quien enfrenta dudas sobre lo ocurrido y vive un proceso emocional distinto al suyo.

También expresó su intención de visitar en prisión a su exesposo como parte de su proceso personal, con el fin de confrontarlo y plantearle preguntas que considera necesarias para cerrar una etapa.

Mensaje social y feminismo

Aunque su historia la convirtió en referente para movimientos de mujeres, Pelicot afirmó que no se considera una feminista radical, sino una mujer que defiende la igualdad desde su propia experiencia. Consideró que aún queda camino por recorrer en materia de consentimiento y que el cambio social dependerá de la educación y la implicación de las familias.

En la gira de presentación del libro, adelantó que su principal mensaje será de esperanza: tras el sufrimiento, dijo, es posible volver a permitirse la felicidad. Incluso señaló que ha vuelto a enamorarse y que el amor forma parte esencial de su recuperación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento