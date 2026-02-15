Irán anticipa acuerdos en sectores de energía, minería y aviación con EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Bandera de Irán ondeándose cerca de la Casa Blanca. Foto: AFP.

En el marco de las negociaciones Irán-Estados Unidos, el posible acuerdo nuclear contempla beneficios en energía, minería y aviación, además del alivio de sanciones económicas. Un diplomático iraní señaló que Teherán busca un entendimiento que ofrezca retornos económicos para ambas partes, días antes de una segunda ronda de conversaciones entre ambos países.

Irán y Estados Unidos reanudaron este mes el diálogo para abordar la disputa sobre el programa nuclear iraní y evitar una confrontación militar. De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por Reuters, Washington envió un segundo portaaviones a la región y se prepara para la posibilidad de una campaña militar sostenida si las conversaciones no prosperan.

Hamid Ghanbari, subdirector de diplomacia económica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, declaró a la agencia semioficial Fars que para que un acuerdo sea duradero es esencial que Estados Unidos obtenga beneficios en sectores con retornos económicos altos y rápidos.

Negociaciones Irán-Estados Unidos incluyen energía, minería y aviación

Según Ghanbari, los intereses comunes en los campos de petróleo y gas, incluidos yacimientos conjuntos, inversiones mineras y la compra de aeronaves, forman parte de las negociaciones. El funcionario afirmó que el pacto nuclear de 2015 no aseguró los intereses económicos de Estados Unidos.

En 2018, el entonces presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear firmado con potencias mundiales, el cual había reducido sanciones a Irán a cambio de restricciones a su programa nuclear. Tras la salida, Washington restableció sanciones económicas contra Teherán.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró en Bratislava que el presidente Trump prefiere la diplomacia y una solución negociada. Señaló que intentarán alcanzar un acuerdo con Irán.

Una fuente indicó a Reuters que una delegación estadounidense, integrada por Steve Witkoff y Jared Kushner, se reunirá con funcionarios iraníes en Ginebra el martes. La reunión fue confirmada por un alto funcionario iraní. Rubio afirmó que ambos enviados viajarían para sostener encuentros importantes.

A diferencia de las conversaciones que llevaron al acuerdo de 2015, las actuales negociaciones se desarrollan de manera bilateral entre Irán y Estados Unidos, con Omán como mediador.

Programa nuclear de Irán y alivio de sanciones

El viceministro de Asuntos Exteriores, Majid Takht-Ravanchi, declaró a la BBC que Irán está dispuesto a comprometerse en su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones. Indicó que corresponde a Estados Unidos demostrar su disposición para alcanzar un acuerdo.

El funcionario mencionó la posibilidad de diluir el uranio más enriquecido como ejemplo de flexibilidad, siempre que se levanten sanciones. No obstante, reiteró que Irán no aceptará el enriquecimiento de uranio a cero, punto que ha sido central en negociaciones anteriores. Washington considera que el enriquecimiento dentro de Irán puede representar una vía hacia armas nucleares, mientras que Teherán sostiene que no busca desarrollarlas.

En junio, Estados Unidos se unió a Israel en ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes. Además, Washington ha intensificado la presión económica. Durante una reunión en la Casa Blanca, Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acordaron trabajar para reducir las exportaciones de petróleo iraní a China, según Axios.

China concentra más del 80% de las exportaciones de petróleo iraní, por lo que una reducción impactaría los ingresos petroleros del país.